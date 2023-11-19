رئيس وزراء قطر: تحديات بسيطة للغاية متبقية أمام “صفقة الأسرى” (فيديو)

وطن – صرح الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري في لقاء صحفي، الأحد، مع “جوزيب بوريل” الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بأن ثقته تزداد بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس فيما يخص ملف الأسرى.

وقال رئيس وزراء قطر في اللقاء الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة، إن التحديات التي تواجه التوصل لاتفاق بشأن الأسرى هي أمور عملية ولوجستية فقط، ووصف التحديات المتبقية أمام ذلك بأنها “بسيطة للغاية”.

رئيس وزراء قطر يؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

وخلال المؤتمر الصحفي مع “بوريل” أكد الشيخ محمد آل ثاني رئيس حكومة قطر، أيضا على أن الوضع في قطاع غزة مأساوي في ظل الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين.

وأعرب المسؤول القطري عن أسفه لصمت المجتمع الدولي إزاء المذابح التي تستهدف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء، فضلا عن المنشآت المدنية والإغاثية والإنسانية.

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كما شدد رئيس مجلس الوزراء بحسب ما أوردته الخارجية القطرية، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على قطاع غزة “ورفع الحصار الظالم المفروض على القطاع منذ سنوات”.

ودعا “آل ثاني” لضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته لحل القضية الفلسطينية، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية القطري على استمرار جهود بلاده في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى، على الرغم من الصعوبات الناتجة عن تصعيد العدوان على غزة.

الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، أعلن من جانبه في ذات المؤتمر عن شكره لقطر على جهودها في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب.