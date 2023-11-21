تركي آل الشيخ يفجر غضبا جديدا “بمهرجان الكلاب” في الرياض (شاهد)

وطن – رغم المذابح اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق أهالي غزة وأدمت قلوب العالم بمسلميه ومسيحييه، لا يزال رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار “تركي آل الشيخ” مُصرا على استفزاز مشاعر المسلمين والعرب، عبر الترويج لفاعليات ومهرجانات الهيئة بالتزامن مع القصف الوحشي لغزة والإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وهذه المرة خرج “تركي آل الشيخ” يروج لإقامة مهرجان عالمي للكلاب في العاصمة الرياض، بحضور 250 كلباً من أنحاء العالم، في ظل المشاهد والمآسي التي تدمع لها العيون جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والذي ذهب ضحيته أكثر من 14 ألف شهيد و31 ألف مصاب حتى الآن.

المهرجان العالمي للكلاب في #موسم_الرياض أول مهرجان في العالم يجمع ٤ بطولات للكلاب في مكان واحد. مسابقات كلاب السلق و الرشاقة وكلاب العمل ومسابقة الجمال للكلاب.

أكثر من 250 كلب من حول العالم! 😍♥️🇸🇦 🗓️ ٣٠ نوفمبر إلى ١ ديسمبر The "Dog Festival" in #RiyadhSeason! More than 250… pic.twitter.com/OgsPoa4mC3 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 20, 2023

وقبل أيام كان “آل الشيخ” أيضا محل انتقادات واسعة بعد ظهوره يدعم منتجات شركة “ماكدونالدز” ويروج لها ضمن موسم الرياض.

مستشار ابن سلمان ومهرجان الكلاب

وبحسب تغريدة لآل الشيخ على حسابه في موقع “إكس” فالمهرجان المزمع إقامته يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبلين، هو أول مهرجان في العالم يجمع ٤ بطولات للكلاب في مكان واحد. “مسابقات كلاب السلق والرشاقة وكلاب العمل ومسابقة الجمال للكلاب”.

في الوقت الذي تدور فيه معركة وجودية في غزة، وتقود قطر وساطة بين طرفي الصراع، ماذا تصنع السعودية؟: تقيم مسابقة للكلاب! فمن المسؤول عن تقزيم هذا البلد العظيم؟ ولمصلحة من تهدم رمزيته؟ pic.twitter.com/hiM8o7ZNcl — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) November 21, 2023

وأثار الإعلان عن المهرجان المستفز غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي واستيائهم من توقيت مثل هذا المهرجان، الذي يستهين بمشاعر المسلمين وفي ظل استمرار المذابح بحق الشعب الفلسطيني التي توجع ضمير العالم كله.

كيف رد النشطاء على آل الشيخ؟

وعلق الصحفي المصري جمال سلطان: “الحقيقة أن السعودية لا تحتاج إلى خصوم أو أعداء من خارجها يتربصون بها لكي يشوهوا صورتها بين العرب والمسلمين، ويجلبوا لها العداء والاحتقار وكراهية الأمة جمعاء”.

ووسط المذابح التي توجع ضمير العالم كله ، بمسلميه ومسيحيه وكل الملل فيه، مما يجري في غزة ، والمشاهد التي تجري الدمع في عيون "آدميين" في أقصى الأرض على أشلاء الأطفال الممزقة، مستشار الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ يعلن عن إقامة مهرجان عالمي للكلاب، وجمال الكلاب ورشاقة الكلاب،… pic.twitter.com/PrTGTPygcg — جمال سلطان (@GamalSultan1) November 21, 2023

وتابع: “يكفي أن يكون لديها مسؤولون مثل تركي آل الشيخ “وشلته” لكي يقوموا بهذا الدور على أكمل وجه، ويوردوها المهالك”.

فيما عقب د. يحيى غنيم: “بينما تدور أعظم معركة وجودية لأمة العرب والمسلمين في غزة يقوم تركي آل الشيخ بتنظيم المهرجان العالمي للكلاب بالرياض”.

وأضاف غنيم ساخرا من المسؤول السعودي: “ظني أن هذا الشرف لا يمكن أن يفوت المملكة السعودية العظمى وأن السيد تركي آل الشيخ هو من سيفوز في المسابقة”.

وقال “سمير العَركي”: “غدا سيكتب التاريخ ضمن ما سيكتبه، أنه بينما كانت غزة تغرق في بحور الدم والهدم والجوع والمرض، بفعل آلة القتل الصهيوأمريكية، كانت هناك دولة عربية مسلمة مشغولة بإقامة مهرجان للكلاب”.

#طوفان_الأقصى

مجزرة غزة ومهرجان الكلاب

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غدا سيكتب التاريخ ضمن ما سيكتبه، أنه بينما كانت #غزة تغرق في بحور الدم والهدم والجوع والمرض، بفعل آلة القتل الصهيوأمريكية، كانت هناك دولة عربية مسلمة مشغولة بإقامة مهرجان للكلاب!!

نعم للكلاب!!!

وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/zTJ2N9llQn — سمير العَركي (@s_alaraki) November 21, 2023

وقال الدكتور “أحمد مطهر الشامي” : “في الوقت الذي يسطر اليمن قيادة وشعبا مواقف عظيمة واستثنائية مع أبناء غزة، وآخرها احتجاز سفينة إسرائيلية، وإقفال باب المندب على الكيان، فاجأت المملكة العالم الإسلامي بمهرجان الجمال والرشاقة للكلاب”.

وفي السياق ذاته علقت “تانيا”: “يبدو ان السعودية لم تكتفي بالنباح علينا، فأصبحت تقيم المهرجانات لحصر طاقاتها المفرطة.

لأول مرة في العالم.. مهرجان لبطولة الكلاب في الرياض!! تقام الفعالية يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر المقبل.. يُطلق موسم الرياض مسابقات جديدة من نوعها ومنها ما يقام تحت شعار "المهرجان العالمي للكلاب"، ليكون أول مهرجان في العالم يجمع 4 بطولات للكلاب في مكان واحد. ✍🏻 يبدو ان… pic.twitter.com/kIcP7Lm1eE — Tania (@Ta9788) November 21, 2023

وأضافت: “نحن بدورنا نبارك لليمن ترويضهم للسعودية وجعلها تحصر صراعاتها داخل مهرجان وحلبة وليس خارج حدودها”.

والثلاثاء، خرج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتصريحات جديدة حول الأحداث في غزة خلال مشاركته في “قمة البريكس”، دعا فيه إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ورفض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع الفلسطيني المحاصر.

وفي ظل انتقادات لاذعة تتلقاها المملكة جراء سياستها القمعية ضد كل من يناصر القضية الفلسطينية، أطلق محمد بن سلمان تصريحات جديدة بدت أكثر حدة من السابقة بعد مرور أكثر من 47 يوماً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

تصريحات ابن سلمان تأتي بالتزامن مع استمرار مشروع التطبيع السعودي كما هو رغم الأحداث الحالية، وهو ما أكده مسؤولون سعوديون في تصريحات رسمية قبل أيام.

كما لم يوقف ولي العهد السعودي أو يؤجل على الأقل ما يسمى “موسم الرياض” الذي يتضمن فعاليات احتفالية ورقص وغناء، رغم حمام الدم الذي لم يتوقف حتى اليوم في القطاع الفلسطيني المحاصر.