“خليك شفيع ليوم القيامة يابا”.. فلسطيني يُودع  طفله بالدموع بعد ارتقائه بقصف الاحتلال على غزة (فيديو)

وطن- ودع رجل فلسطيني طفله بدموع الحسرة والحزن على فراقه، بعد ارتقائه شهيداً بقصف الاحتلال خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال44.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول من قبل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، رجل فلسطيني يودع طفله الشهيد بالدموع بعد ارتقائه في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع، وهو يقول: ” الحمد الله .. الحمد الله.. حبيبي يابا، خليك شفيع ليوم القيامة يابا يا حبيبي”.

خليك شفيع ليوم القيامة يابا

وواصل الرجل وهو يودع طفله الشهيد، ” الله يرحمك يابا.. الله يرحمك يابا، الحمد الله .. الحمد الله رب العالمين، محدش يصيح (يبكي)، هؤلاء شهداء الحمد الله، الله يرحمكم يابا.. الله يابا يرحمكم يابا ويلحقنا فيكم إن شاء الله”.

وارتقى أكثر من 5 ألاف طفل فلسطيني شهيداً خلال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان حربه على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

اقرأ أيضاً:

مجازر الاحتلال بحق المدنيين في غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1180 مجزرة بحق المدنيين في أماكن متفرقة بقطاع غزة، كان آخرها استهداف النازحين في عدد من المدراس في شمال قطاع غزة، ارتقى على إثرها أكثر من 300 شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وبحسب إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد وصل عدد الشهداء الذي ارتقوا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى أكثر من 12 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 30 ألف مصاب بجراح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص عالقون (مفقودين) تحت ركام المنازل المدمرة في أماكن متفرقة بالقطاع.