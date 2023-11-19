إسرائيل ستُجبر على وقف إطلاق النار.. “NYT” تتوقع نهاية الحرب بهذا الشكل

وطن – توقعت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إنهاء الحرب على غزة من جهة الاحتلال الإسرائيلي بعد خسائره الكبيرة في قطاع غزة، مشككة في نجاح استراتيجيته في حربه ضد حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وقالت الصحيفة في تقرير رصدته “وطن” إن استراتيجية إسرائيل المعلنة للقضاء على حركة حماس، قد لا تكون ذات جدوى في ظل الحرب الطاحنة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستنجح في حربها في ظل تكبدها خسائر مستمرة، من قبل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

الاحتلال سيُجبر على إنهاء الحرب

ومن الممكن أن يفرض الاحتلال الإسرائيلي نهاية للحرب في حال فشله في القضاء على حماس وفق ما توقعته نيويورك تايمز.

وتحدثت الصحيفة عن خطة منفصلة في جنوب غزة لتوسيع الهجوم في حال فشل عمليات القضاء على حماس في الشمال، وهو ما تبلغ به جنود الاحتلال حسب مسؤولين عسكريين أمريكيين.

وعن استراتيجية إسرائيل في القطاع الفلسطيني المحاصر رأى المتخصص في شؤون الشرق الأوسط “جيرمي بيني” أن الاحتلال قد لا يحتاج إلى نهاية للحرب لأنها ستُفرض عليه.

The Israeli military says its troops "would continue their offensive 'in every place that Hamas is, & it is in the south of the strip.'” But "how will Hamas be eliminated if its fighters blend into the rest of the population as they head south?" Now what? https://t.co/M5E0kdx3CP — Kenneth Roth (@KenRoth) November 18, 2023

وأضاف بيني: “سوف تجعل إسرائيل الأمر يبدو وكأنها قامت بأفضل عملية عسكرية في الوقت المتاح لها”.

هجوم مستشفى الشفاء استعراض للقوة

وعن الهجوم الإسرائيلي الوحشي على مستشفى الشفاء داخل قطاع غزة وصفته “نيويورك تايمز” بأنه كان استعراضاً للقوة ولم يبدو ضمن استراتيجية صحيحة، فقد عرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.

وكان الناطق باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة قد أعلن، السبت 18 تشرين الثاني/نوفمبر، فقدان الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين، مشيراً إلى أن مصير الأسرى لا يزال مجهولاً.

وبحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز عن القائد السابق للقيادة الأمريكية الوسطى “كينبيث ماكنزي” فإن قرار تحويل أجزاء من غزة إلى أنقاض لم ينجح في تأمين صفقة كبرى لأجل الأسرى.

Devil’s Eiland A headline on the front page of the NY Times poses the question, “Is Israel’s Military Strategy to Eradicate Hamas Working?” It goes on to state that the “military strategy at the heart of the ground invasion” is to “eradicate Hamas and free roughly 240 hostages.” — Norman Finkelstein (@normfinkelstein) November 18, 2023

ورأى “ماكنزي” أنه من غير الواضح عدد قادة حماس الكبار الذين تم استهدافهم، ويبدو مضي الوقت ضد إسرائيل محليا ودوليا.

ولليوم الـ 44 على التوالي يواصل الاحتلال حربه الوحشية ضد قطاع غزة وفيها يرتكب مجازر دموية مروعة بحق المدنيين أدت لاستشهاد ما لا يقل عن 12 ألف شخص وإصابة 30 ألف آخرين.

ومن بين الشهداء الذين قتلوا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة أكثر من 5 آلاف طفل و3300 سيدة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي داخل القطاع المحاصر.