إسرائيل ستُجبر على وقف إطلاق النار.. “NYT” تتوقع نهاية الحرب بهذا الشكل

وطن – توقعت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إنهاء الحرب على غزة من جهة الاحتلال الإسرائيلي بعد خسائره الكبيرة في قطاع غزة، مشككة في نجاح استراتيجيته في حربه ضد حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وقالت الصحيفة في تقرير رصدته “وطن” إن استراتيجية إسرائيل المعلنة للقضاء على حركة حماس، قد لا تكون ذات جدوى في ظل الحرب الطاحنة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستنجح في حربها في ظل تكبدها خسائر مستمرة، من قبل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

ومن الممكن أن يفرض الاحتلال الإسرائيلي نهاية للحرب في حال فشله في القضاء على حماس وفق ما توقعته نيويورك تايمز.

وتحدثت الصحيفة عن خطة منفصلة في جنوب غزة لتوسيع الهجوم في حال فشل عمليات القضاء على حماس في الشمال، وهو ما تبلغ به جنود الاحتلال حسب مسؤولين عسكريين أمريكيين.

وعن استراتيجية إسرائيل في القطاع الفلسطيني المحاصر رأى المتخصص في شؤون الشرق الأوسط “جيرمي بيني” أن الاحتلال قد لا يحتاج إلى نهاية للحرب لأنها ستُفرض عليه.

The Israeli military says its troops "would continue their offensive 'in every place that Hamas is, & it is in the south of the strip.'” But "how will Hamas be eliminated if its fighters blend into the rest of the population as they head south?" Now what? https://t.co/M5E0kdx3CP

— Kenneth Roth (@KenRoth) November 18, 2023