الاحتلال يخلي مجمع الشفاء تحت تهديد فوهات الدبابات.. هكذا بدت العملية في ساعتها الأولى

وطن- غادر آلاف النازحين وأغلب الأطباء والجرحى والمرضى من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بعدما أمرهم جيش الاحتلال بالإخلاء تحت تهديد فوهات الدبابات.

وقالت صحة غزة، إن عملية الإخلاء شملت آلاف النازحين والمرضى والجرحى الذين يمكنهم التحرك سيرا على الأقدام، في حين سيتم توفير سيارات إسعاف تابعة للأمم المتحدة لنقل مرضى الحالات الخطيرة الذين لا يمكن المغادرة مشيا.

5 أطباء باقون في المجمع

وفيما غادر أغلب أفراد الأطقم الطبية، فقد جرى الإبقاء على خمسة أطباء لتولي عملية التنسيق من أجل إخراج المرضى والأطفال الخُدج الذين لا يزالون موجودين في المستشفى.

واضطر الأفراد الذين أخلاهم الاحتلال بالقوة، للسير لمسافة طويلة فيما توجّه أغلبهم صوب الجنوب.

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وبحسب المدير العام لوزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش، فإنّ 120 جريحا لا يزالون داخل مجمع الشفاء من أصل 650 مريضا، في حين جرى إخلاء البقية.

وأضاف: “نتوجه الآن نحو الجنوب والمشاهد مأساوية. حتى اللحظة قطعنا مسافة كيلومترين مشيا والمنطقة مدمرة بالكامل”.

فيما صرح مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، بأن الاحتلال طلب من النازحين التوجه إلى شارع الوحدة، كاشفا أن كثيرا من الأطفال والكبار لم يتمكنوا من مواصلة السير.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت منذ أيام مستشفى الشفاء، وهو أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، وقامت بتحويله إلى سجن كبير بعد منع الدخول إليه والخروج منه وتفجيرها مستودعا للأدوية وأجهزة طبية وإطلاق النار على كل ما يتحرك.