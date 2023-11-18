خسائر فادحة لـ”نون” الإماراتية.. ما علاقة مالكها محمد العبار بإسرائيل؟

وطن – تكبد الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة “إعمار العقارية” ومنصة التجارة الإلكترونية “نون” المقرب من نظام محمد بن زايد، خسائر فادحة جراء حملة المقاطعة التي طالت شركته “نون” للتسويق الإلكتروني، بسبب دعمه للاحتلال الإسرائيلي.

والعبار من المقربين من نظام محمد بن زايد وهو أحد مساعدي نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد، ويعد من المتبرعين الأسخياء للاحتلال، كما يوصف.

شاهد | خسائر فادحة لشركة نون للتسويق الالكتروني الاماراتية بعد حملة عربية لمقاطعتها بسبب تبرع صاحبها رجل الأعمال الاماراتي محمد العبار لضحايا الصهاينة ومطالبته بدمج العائلات الإماراتية بالعائلات الاسرائيلية .

ودعوات شعبية لاستمرار #مقاطعة_منتجات_الامارات pic.twitter.com/yCa7yqsnNX — الخليج بوست (@alkhalejpost) November 18, 2023

محمد العبار والتبرع لإسرائيل

وتناولت عدة تقارير ما أعلنه رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار قبل 3 سنوات، عن تبرعاته السخية بملايين الدولارات للمستوطنين الإسرائيليين وللبنية التحتية للكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن هذه التبرعات لا تزال مستمرة إلى الآن.

وتكبدت شركة “نون” للتسويق الإلكتروني المملوكة للعبار بحسب تقارير متداولة، خسائر فادحة بعد حملة عربية لمقاطعتها بسبب تبرع صاحبها للصهاينة ودعم الاحتلال.

وكان العبار قد ظهر في فيديو سابقا يطالب فيه بدمج العائلات الإماراتية بالعائلات الإسرائيلية.

واشتهر محمد العبار بأنه مؤسس شركة العقارات الضخمة في دبي والتي قامت ببناء أطول ناطحة سحاب في العالم “برج خليفة”، ومدير دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وأحد مساعدي محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات.

وتعمل شركة “نون” الإماراتية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وتسعى للتوسع في دول أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

الانحياز الإماراتي للاحتلال

وبدأت دعوات مقاطعة المنتجات الإماراتية بشكل أكبر منذ انحياز ممثلي الإمارات العربية المتحدة بمجلس الأمن وعلى رأسهم “ريم الهاشمي” و”لانا زكي نسيبة”، إلى جانب الكيان الإسرائيلي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات منذ إعلان التطبيع إلى أكثر من مليار درهم، وهو رقم كبير منح إسرائيل قدرات أكبر على تمويل مشاريع الاستيطان ومخططات تهجير الفلسطينيين.

كما ازدادت تصريحات المسؤولين الإماراتيين المستفزة للشعوب العربية والإسلامية، مع زيادة العلاقات الاقتصادية بين الكيان الإسرائيلي والدولة الخليجية التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال عام 2020 برعاية أمريكية.