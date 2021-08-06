رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار تبرع بـ 170 مليون دولار لإسرائيل

كشف موقع “كلكالست” الاقتصادي، عن أكبر 5 متبرعين بمشروع خيري اسرائيلي ضخم انطلق منذ 18 عاما، وقدموا له مساهمات مالية في السنوات الماضية، ليبرز من بينهم رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لبرج خليفة الشهير، حيث قدم مساعدات لوحده بقيمة تقارب 170 مليون دولار.

وذكر موقع “I24” الإسرائيلي، الجمعة، أن الكشف عن أسماء المتبرعين الكبار جاء خلال مؤتمر عن الأمن الغذائي عُقد في تل أبيب الأسبوع الماضي.

رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار

بحسب ما كشف عنه المؤتمر، فإن رجل الأعمال الإماراتي انضم إلى المشروع الذي يخدم عائلات إسرائيلية في فلسطين منذ عام 2018، أي قبل توقيع اتفاقيات التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب.

يشار إلى أن محمد العبار رجل الأعمال الإماراتي، ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية التي تملك برج خليفة.

وقام بتأسيس المشروع رجل الاعمال اسرائيلي موطي بن موشيه عام 2003 وبدأه مع 2500 عائلة، والذي نجح بتجنيد عدد من المتبرعين بينهم رجل الاعمال الاماراتي لمساعدة العائلات المحتاجة.

رجال الاعمال الخمسة استثمروا ببطاقات وطرود غذائية لاسرائيليين من كافة القطاعات الاجتماعية بقيمة 550 مليون شاقل على مدار 18 عاما، بن موشيه ورجل اعمال آخر انضم للمشروع عام 2006 اسثتمروا اكثر بالمشروع من الباقين لأنهم شاركوا به بفترة مبكرة، لكن جميعهم يستثمرون بشكل متواصل بمبالغ كبيرة.

استثمارات إماراتية في تل أبيب

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عن استثمار الإمارات 10 مليارات دولار بمشاريع عدة في إسرائيل.

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حيث أعلنت الإمارات عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار “يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل” بحسب بيان لوكالة الأنباء الإماراتية.

وبحسب بيان “وام”، سيركز الصندوق على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص.

وطبَّعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي برعاية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأمر الذي وصفه نتنياهو بـ”الإنجاز التاريخي” لإسرائيل، حيث كانت الإمارات ثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994. وتبع الإمارات في عقد اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، البحرين والمغرب، والسودان.

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