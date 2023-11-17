وزير أردني سابق يدعو لتسليح الأردنيين استعدادا لحرب مع إسرائيل (شاهد)

وطن – في مؤشر على مدى التوترات التي تُثار في المنطقة من جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، دعا الوزير الأردني السابق صبري ربيحات لتسليح المواطنين الأردنيين استعدادا لما سماها احتمالية خوض حرب ضد إسرائيل.

وقال وزير التنمية السياسية والثقافة الأردني الأسبق في تصريحات إذاعية، إنه يجب العمل على تسليح الأردنيين ليكون ذلك بمثابة جيش احتياطي لدعم القوات المسلحة الأردنية حال اندلاع الحرب مع الاحتلال.

وأضاف الوزير السابق، أن دعوته لتسليح الأردنيين تأتي استعدادا للمواجهة تحسبا من أن تتسع شهوة الاحتلال الإسرائيلي وتتجه نحو الأردن.

تساؤلات للحكومة الأردنية

وتساءل الوزير صبري ربيحات عن مدى استعداد الحكومة الأردنية إذا ما قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو توجيه فوهات دبابات جيشه نحو الأردن.

وشرح ربيحات تفاصيل مقترحه، قائلا إنه يمكن للأردن تجهيز جيش شعبي مسلح، ويكون كل ذلك بتنظيم، داعيا إلى الاستفادة من المتقاعدين العسكريين في هذا الإطار.

ويبدي الأردن موقفا غاضبا من الحرب الإسرائيلية على غزة، وكان سبّاقا من بين الدول العربية في سحب سفيره من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمّان.

وكان الجيش الأردني قد أعلن أن سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة أصيبوا خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين، محملا إسرائيل المسؤولية توفير الحماية لكوادر المستشفى.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الأردني، إن سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا إليه.

الأردن يدين “الجريمة الإسرائيلية”

دبلوماسيا، صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، بأن الأردن يدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، الذي أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانو قد أصيبوا خلال قصف إسرائيل ونقلهم مواطنين فلسطينيون إلى قسم الطوارئ.

وأضاف أن تعريض إسرائيل المستشفى وطواقمه للخطر خلال قصفها الأشقاء الفلسطينيين جريمة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي.

اقرأ أيضاً:

وأشار إلى أن الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر.

ولفت إلى أن الحكومة الأردنية تنتظر نتائج التحقيق الذي بدأته القوات المسلحة-الجيش العربي لاتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد هذه الجريمة النكراء.