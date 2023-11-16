فيديو يوثق سحب دبابات وآليات إسرائيلية دمرتها المقاومة الفلسطينية

وطن- انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظات سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي آلياته ودباباته التي دمّرتها المقاومة الفلسطينية.

وشوهدت في مقطع الفيديو، دبابات الاحتلال وهي يتم نقلها بسبب الأضرار الهائلة التي طالتها جراء استهدافها من قِبل رجال المقاومة سواء كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أو سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

العدو يسحب دباباته المدمرة من ارض غزة بارك الله باليد التي اصابتها pic.twitter.com/RmBWIxVdHY — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 15, 2023

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت قبل ساعات أنها دمرت 11 آلية إسرائيلية بشكل كلي أو جزئي، كما قتلت وأصابت جنودا إسرائيليين في جميع محاور القتال في قطاع غزة.

مقتل ضابطين إسرائيليين

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، مقتل ضابطين وجرح اثنين آخرين في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

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وبعد مقتل الضابطين، ارتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عمليته البرية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 51 قتيلا.

حماس تكذب إحصاءات قتلى الاحتلال

وهذا الإحصاء هو المعلن من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لكنه حركة حماس شكّكت كثيرا في قتلى الاحتلال، وقالت إنه لا يعلن سوى عدد محدود من قتلاه وجرحاه.

كما بلغ إجمالي عدد القتلى 370 جنديا وضابطا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر الماضي والحرب على غزة التي تدخل يومها الـ41.

وبجانب قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود، فقد تمكنت المقاومة من تدمير نحو 200 آلية ودبابة إسرائيلية بعدما استهدفتها من مسافات قصيرة تصل في بعض الأحيان للمسافة صفر.