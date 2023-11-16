المتحدث العسكري الإسرائيلي يمتدح السعودية والإمارات على الهواء (فيديو)

وطن – خرج متحدث الجيش الإسرائيلي “دانيال هاغاري” بتصريحات مثيرة ممتدحاً فيها الإمارات والسعودية، خلال سؤاله عن سبب عدم رد الاحتلال على صواريخ الحوثيين في اليمن.

وتلقى “هاغاري” سؤالاً بخصوص الحوثيين جاء فيه: “كيف يعقل أن يطلقوا صواريخ على إسرائيل ولا ترد على غرار ما تفعله تل أبيب مع لبنان؟”.

وأجاب مسؤول الاحتلال بأن “اليمن مقسمة وهي دولة ليست ذات سيادة وهم يتلقون مساعدات وأسلحة من إيران وتوجيهات من حزب الله ويملكون بنية تحتية إرهابية فهي ليست دولة ذات سيادة”.

سأل احد الصحفيين المتحدث العسكري الاسرائيلي قائلا: بخصوص الحوثيين، كيف ان دولة ذات سيادة تطلق علينا الصواريخ ولا نرد؟ فقال: اليمن دوله مقسمة، فهناك يمن على صله بدول معتدلة مثل السعودية والإمارات، وبناء عليه فنحن نتابع الامور مع أمريكا ومع الدول العربية المعتدلة وهي كانت في حالة… pic.twitter.com/ODY3KXw4sI — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) November 16, 2023

إسرائيل تؤكد وجود علاقات جيدة جداً مع الإمارات والسعودية

وأضاف المتحدث الإسرائيلي بأن الاحتلال يتابع الأمور مع الولايات المتحدة ومع دول أخرى في المنطقة وهو على علاقات جيدة جداً مع دول عربية وصفها بالمعتدلة “بعضها مجاور لليمن ـ في إشارة للسعودية ـ وأخرى موقعة على اتفاقات معنا مثل اتفاق أبراهام ـ مشيرا للإمارات العربية المتحدة.”

وأردف هاغاري أن هناك أمريكا التي زعم أنها “تنسق لإرساء السلام في الشرق الأوسط بعكس الحوثيين الذين يحاولون تحدينا واستفزازنا” وفق وصفه.

ورأى عضو المكتب السياسي لدى الحوثي محمد البخيتي الذي شارك فيديو تصريحات مسؤول الاحتلال، أن خلاصة رد الإسرائيليين هو تنسيقهم مع “دول العدوان الرباعي وأدواتهم داخل اليمن” في إشارة إلى الإمارات والسعودية وأمريكا وبريطانيا.

السعودية ترد بالنيابة عن إسرائيل

وذكر البخيتي أن تلك الدول تخوض الحروب لصالح إسرائيل وتقوم بمهمة الرد بدلاً عنها، وفق قوله.

وأعلنت جماعة الحوثي إطلاق عدد من المسيرات والصواريخ تجاه الأراضي المحتلة الإسرائيلية، وتحدثت إسرائيل عن إسقاط عدد منها دون ورود أي خسائر تذكر أو تأثير معين على مجريات الأوضاع في غزة.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” ذكرت في أواخر أكتوبر الماضي نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الجيش السعودي دخل في حالة تأهب قصوى إثر اشتباكات دامية مع جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، التي حاول عناصرها إطلاق صاروخ فوق الأراضي السعودية لاستهداف إسرائيل.

ووقتها نقلت الوكالة الأمريكية عن المصادر ذاتها، التي لم تكشف أسمائها، قولها إن أربعة جنود سعوديين قضوا خلال معارك مع الحوثيين في محافظة جازان على الحدود مع اليمن.

وأضافت أن قوات الدفاع السعودية تمكنت من اعتراض صاروخ فوق الأراضي السعودية أطلقه الحوثيون خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ومنذ أن بدأت الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، اقتصرت الردود الإيرانية وقواها في المنطقة على التصريحات والتهديدات والوعيد دون خطوة جادة تؤثر بشكل واضح ومباشر على ما يحصل في قطاع غزة.