إعلامي فلسطيني عن السيسي: إسرائيل نجحت في زرع عميل لها داخل أعرق دولة عربية

وطن – تطرق الإعلامي والصحفي الفلسطيني نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة (وطن) إلى تخاذل النظام المصري الذي يمتلك مع غزة معبر رفح، وبالرغم من هذا يموت أهلها جوعاً وعطشاً بلا ماء ولا طعام ولا إنترنت ولا كهرباء.

ويشار إلى أنه في أوائل نوفمبر الجاري، هاجم كينيث روث المدير السابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، النظام المصري ورئيسه، متهماً إياه بإغلاق معبر رفح في وجه الفلسطينيين الراغبين في دخول مصر للعلاج، معرباً عن اعتقاده “بأن هذا الموقف لم يكن بلا ثمن”.

“السيسي عميل إسرائيلي”

ووصف نظام المهداوي في تغريدة له عبر موقع “إكس” رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي “بابن الصهيونية وبأنه مثل الأرنب أمام رؤوساء الدول الكبرى ولا يستأسد إلا على شعبه”، لافتا إلى أنه يجب على المصريين أن يعرفوا ويدركوا أنه عميل إسرائيلي.

لا ماء ولا طعام ولا انترنت ولا كهرباء في #غزة

والله لو كانت جارة غزة دولة في امريكا الجنوبية لما التزمت بتعاليم دولة الاحتلال وكسرت هذا الحصار منذ اليوم الأول.

ابن الصهيونية #السيسي لا هو مصري ولا هو عربي ولا هو مسلم.

رجل بلا مروءة يبدو مثل الأرنب أمام رؤساء الدول الكبرى لكنه… pic.twitter.com/iydyRuFC7A — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) November 16, 2023

وجاء في تغريدة الإعلامي الفلسطيني مستنكرا الوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع المحاصر: “لا ماء ولا طعام ولا انترنت ولا كهرباء في غزة.. والله لو كانت جارة غزة دولة في أمريكا الجنوبية لما التزمت بتعاليم دولة الاحتلال”.

وأكد “المهداوي” أن قطاع غزة لو كان جاراً لأي دول لقامت بكسر الحصار عنه منذ اليوم الأول، وهاجم السيسي بالقول: “لا هو مصري ولا هو عربي ولا هو مسلم.. رجل بلا مروءة”.

وأضاف مؤكدا على أن كل الشواهد تدل على عمالة السيسي للاحتلال: “يبدو مثل الأرنب أمام رؤساء الدول الكبرى لكنه يستأسد على شعبه.. سيكتشف المصريون عاجلاً أم آجلا أن إسرائيل نجحت في زرع عميل لها في قلب أكبر وأعرق دولة عربية”.

اليوم العرص حصل على ١٠ مليار دولار مساعدة من الاتحاد الاروبي — emad (@matahin) November 16, 2023

وقوبلت تغريدة نظام المهداوي، عن عبد الفتاح السيسي الذي يشارك إسرائيل حصار غزة، ويلعب على جراح أهاليها ومآسيهم لتحقيق مكاسب شخصية، بتفاعل واسع.

وفي هذا السياق علق “عماد على” بالقول إن “السيسي تلقى نحو 10 مليارات لأجل غزة مشيراً إلى أنه يتاجر بتلك الحروب عبر مساعدات الاتحاد الأوروبي.”

لا ماء ولا طعام ولا انترنت ولا كهرباء في #غزة

والله لو كانت جارة غزة دولة في امريكا الجنوبية لما التزمت بتعاليم دولة الاحتلال وكسرت هذا الحصار منذ اليوم الأول.

ابن الصهيونية #السيسي لا هو مصري ولا هو عربي ولا هو مسلم.

رجل بلا مروءة يبدو مثل الأرنب أمام رؤساء الدول الكبرى لكنه… pic.twitter.com/iydyRuFC7A — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) November 16, 2023

ودعت “شام” بدورها العالم إلى مقاطعة النظام المصري بكل اقتصاده وما يصدره بسبب استمرار إغلاقه معبر رفح مع قطاع غزة.

فيما كتب مغرد باسم “ابو محمد”: “وعميل آخَر في الضفة الغربية ، ولا أُريد أن أكتُب أكثَر … فالقاصِي والدّانِي من بلاد العرب يعرف وَضع البَقِيَّة!”

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله قبل أيام وفجر غضبا واسعا، أن المساعدات التي قدمها الهلال الاحمر المصري لأهالي غزة، هي عبارة عن أكفان وبسكويت أوشكت صلاحيته على الانتهاء.

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السيسي يحمي أمن إسرائيل وتل أبيب تدعمه

وكانت تقارير تحدثت عن أن أمريكا وإسرائيل تحاولان إغراء السيسي للقبول “بمخطط التهجير” مقابل إسقاط ديون مصر، وتقديم حزمة مساعدات ضخمة للدولة التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها.

ويشار إلى أنه منذ صعوده للحكم بانقلاب عسكري، نفذ عبد الفتاح السيسي عمليات عسكرية على الحدود مع قطاع غزة تمثلت بهدم مئات من المنازل، والإضرار بمصادر أرزاق سكان شمال شرق سيناء، بهدف تأمين إسرائيل من أي هجمات قد تأتيها من سيناء.

وهو ما تسبب بعداوات بين الدولة المصرية والسكان في سيناء، وأسفر عن تنفيذ عمليات مسلحة ضد الجيش أسهمت في حالة عدم الاستقرار الأمني داخل مصر، وهو ما أساء لسمعة الحكومة.

ومن جهتها تبدي تل أبيب دعمها الكامل للجهود الأمنية والعسكرية المصرية بسيناء، وتقدم مساعدتها للجيش المصري في مجال المعلومات الأمنية والاستخبارية.

ومنذ صعوده للحكم أصبحت إسرائيل ترى في نظام السيسي فرصة لتمتين العلاقات مع مصر، حيث أن مستوى المصالح المتبادلة بين القاهرة وتل أبيب اتسع في السنوات الأخيرة، ليصل لدرجة غير مسبوقة من الحميمية والود.