وطن- سلط تقرير لمنصة “رصد” الإخبارية الضوء على كيفية تمهيد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء في ظل سعي محموم لتهجير أهل غزة بمباركة ودعم الكثير من الدول الأوروبية الداعمة للكيان الإسرائيلي.

وقالت المنصة في تقريرها الذي رصدته (وطن)، إن السيسي بدأ عام 2014 في إنشاء منطقة عازلة على مساحة 79 كيلو متر مربع، بمدينة رفح على طول الحدود مع غزة.

كما نفذ مخطط هدم وإغراق الأنفاق التي كانت تمثل شريان الحياة للقطاع المحاصر.

السيسي ومخطط التهجير

ووفق ذات المصدر حدد قرار السيسي الذي حمل رقم 420 لسنة 2021، مساحة قدرها 2655 كيلو متر مربع من شمال شرق سيناء، ضمن المناطق الحدودية الخاضعة لسلطة وزير الدفاع.

رغم الرفض الرسمي..

كيف مهد السيسي لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟ pic.twitter.com/65AKTwJLki — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 22, 2023

وأشرف الجيش المصري على بناء جدران بارتفاع 6 أمتار طوقت المنطقة.

وكسيناريو مشابه استعاد التقرير تعرض 100 آلاف من سكان سيناء للتهجير القسري وتم هدم منازلهم ومزارعهم وقراهم بشكل كامل.

ورغم انتهاء ما سمي بالحرب على الإرهاب، لا تزال وعود الجيش بالسماح لهم بالعودة محل شك.

اقرأ أيضا:

مخاوف الفلسطينيين

ويحسب تقارير متداولة، يخشى الفلسطينيون أنه إذا تم ترحيل سكان غزة إلى مصر بسبب القصف الإسرائيلي، فإن إسرائيل لن تسمح لهم بالعودة أبداً.

وفي عام 1948، قامت الميليشيات الصهيونية بتطهير عرقي لـ 750 ألف فلسطيني من فلسطين للاستيلاء على الأراضي التي أرادوها لإنشاء دولة يهودية.

وأصبح الفلسطينيون لاجئين في غزة التي تسيطر عليها مصر، والضفة الغربية التي تسيطر عليها الأردن، وكذلك في لبنان وسوريا والأردن نفسه.