سخرية واسعة من جيش الاحتلال بسبب الأدلة الواهية عن “قبو مستشفى الرنتيسي”

وطن – تحول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مادة للسخرية بسبب المزاعم التي ساقها عن مستشفى الرنتيسي، حيث ادعى وجود أسلحة وقنابل في قبو موجود بالمستشفى المخصص للأطفال.

وظهر المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، واستعرض فيديو له من أحد مستشفيات قطاع غزة، وساق مزاعم في محاولة لتبرير الحصار والاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة.

وزعم هاغاري، أن قوات الاحتلال عثرت أسفل مستشفى الرنتيسي على وسائل قتالية وأحزمة ناسفة وغرفة عمليات لحماس، مدعيا أن ثمة أدلة على احتجاز بعض الأسرى في قبو أسفل مستشفى الرنتيسي، على حد إدعائه.

أدلة هاغاري المزعومة ضد حماس

واعتبر المتحدث الإسرائيلي وجود ستائر وفوط بمثابة دليل على المزاعم التي يسوقها، ورأى أن وجود ستار معلق على حائط بلا نوافذ يؤكد ذلك.

لكن الأكثر إثارة للسخرية كان عبارة عن صورة لورقة معلقة ادعى المتحدث الإسرائيلي أنها قائمة بأسماء حرّاس الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، رغم أنها ورقة لمناوبات الممرضين العاملين في المستشفى.

وقال هاغاري: “في هذه الغرفة، هناك قائمة، باللغة العربية تقول نحن في معركة ضد إسرائيل، معركة بدأت في السابع من أكتوبر”.

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إلا أنه مع تكبير الصورة التي عرضها المتحدث الإسرائيلي، اتضح أنها تُظهر أيام الأسبوع أيام الأسبوع مكتوبة على الجدول الأبيض الذي علق على أحد الجدران، وذلك لمناوبات فريق التمريض في المستشفى.

سخرية عالمية لفيديو نشره الجيش الاسرائيلي من قبو مستشفى الرنتيسي:

حيث تم تصوير قائمة بأيام الاسبوع "جدول المناوبات" مدعياً انها اسماء الارهابيين باللغة العربية.

▫️ملاحظة:

•لنفهم درجة البؤس والارتباك لدى الاجهزة الاسرائيلية:

يكفي ان نعلم بان هذا الفيديو تم تصويره مع CNN ودقق عليه… pic.twitter.com/PbiubaI1pM — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) November 14, 2023

سخرية واسعة من جيش الاحتلال

هذه الفضيحة الإسرائيلية الجديدة حوّل جيش الاحتلال إلى مادة سخرية، فيما طالب العديد من النشطاء الإسرائيليين جيش الاحتلال بحذف الفيديو بسبب هذه الفضيحة.

وعلق الكاتب الفلسطيني رضوان الأخرس في تغريدة على منصة إكس: “هذه ليست نكتة.. الاحتلال عرض ورقة عليها أيام الأسبوع أمام جميع وسائل الإعلام في العالم على أنها وثيقة عسكرية ودليل على استخدام مشفى الرنتيسي كمقر لكتائب القسام”.

وأضاف: “هؤلاء التافهين المجرمين بدون دعم غربي وأسلحة أمريكية متطورة لا يستطيعون فعل شيء كبير على الأرض، هم عبارة عن همج مجرمين كاذبين ولصوص سفلة.. فعلا جمعوا لنا أوباش الأرض وحثالة الأمم على أرضنا”.

وقال الناشط والأكاديمي سام يوسف: “يكذبون كما يتنفسون.. تشير الدعاية الإسرائيلية إلى التقويم العشوائي في مستشفى الرنتيسي باعتباره دليلًا على قائمة حفظ الأسرى لكن الشيء الوحيد في تلك القائمة هو حرفيًا أيام الأسبوع (السبت-الجمعة)”.

يكذبون كما يتنفسون!! تشير الدعاية الإسرائيلية إلى التقويم العشوائي في مستشفى الرنتيسي باعتباره "دليلًا" على "قائمة حفظة الرهائن" التي تحتوي على "أسماء الإرهابيين".لكن الشيء الوحيد في تلك "القائمة" هو حرفيًا أيام الأسبوع (السبت-الجمعة).

pic.twitter.com/mRUljCcNSn — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) November 14, 2023

وغرد عدنان باقر: “جيش الاحتلال الإسرائيلي نزل فيديو يقول إن التقويم في مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة يحتوي على قائمة أسماء حماس وكل واحد وشفته.. المشكلة إن الورقة مكتوب فيها أيام الأسبوع باللغة العربية.. أنا أول مره أشوف ناس تبي تذبح أيام الأسبوع.. لا حول ولا قوة إلا بالله”.

جيش الدفاع الإسرائيلي نزل ڤيديو يقول إن التقويم في مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة يحتوي على قائمة اسماء حماس وكل واحد وشفته. المشكلة ان الورقة مكتوب فيها ايام الاسبوع باللغة العربية 😂😂 انا اول مره اشوف ناس تبي تذبح ايام الاسبوع … لا حول ولا قوة الا بالله 😂 pic.twitter.com/QjWVhbrBQb — ᴀᴅɴᴀɴ ʙᴀQᴇʀ 🎧 (@iBo3Dna) November 13, 2023

الإسرائيليون يتوارون من الفضيحة

فيما قال الناشط أحمد صالح، إن الإسرائيليين حذفوا الصورة التي ادعت أنها تحوي قائمة بأسماء الأسرى، وذلك بعدما علموا أن المتحدث العسكري كذب عليهم، وأن الجدول يتضمن فقط أسماء أيام الأسبوع.

الاسرائيليين حذفوا الصورة اللي قالوا ان ده جدول فيه أسماء اللي كانوا محتجزين الرهائن

بعدما علموا ان المتحدثين كذبوا عليهم و هذا الجدول فقط به مجرد اسماء ايام الاسبوع 😂 pic.twitter.com/g0OrO86YSJ — أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) November 13, 2023

حماس ترد على إدعاءات الاحتلال

سياسيا، قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” خليل الحية، إن حديث الاحتلال الإسرائيلي عن وجود مسلحين بمستشفى الرنتيسي إدعاء كاذب.

وأضاف في تصريحات لقناة “الجزيرة”، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال لم يقدم أي دليل لاتهاماته الكاذبة للمقاومة باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية.