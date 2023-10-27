جيش الاحتلال يمهّد لقصف مستشفى الشفاء .. حماس تردّ وتحذّر من بحر دماء

وطن – فيما يبدو أنه تمهيداً لعملية استهدافه، حرّض المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيليّ، على مستشفى الشفاء (أكبر مجمع طبي في قطاع غزة)، مدعياً أن أسفله أنفاق لحركة حماس.

جيش الاحتلال يمهد لقصف مستشفى الشفاء

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنّ حركة حماس تستخدم هذا المستشفى كدرع واق ولديها أنفاق تحته. مدعياً انّ الحركة تسرق الوقود من الأونروا وتستخدم المتوفر منه في المستشفيات للتدمير.

وأضاف أنّ القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة. وفق زعمه

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو توضيحي لمستشفى الشفاء، للترويج لروايته الكاذبة أنّ تحت المستشفى أنفاق ومراكز تحكم وسيطرة لحماس.

ماذا تعرف عن مستشفى الشفاء؟ pic.twitter.com/VdjK7rosDd — كابتن إيلا Captain Ella (@CaptainElla1) October 27, 2023

حماس تردّ على مزاعم جيش الاحتلال

ورداً على ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع إنّ “العدو الصهيوني يحاول أن يقدم رواية كاذبة لرفع معنويات جيشه”.

كما اضاف: “هذه دعاية مضللة وكاذبة وجميع قيادات حماس في بيوتهم وليسوا في المستشفيات”.

في حين أكد أنّ الاحتلال يقتل الأطفال والنساء دون تمييز والمقاومة ما تزال تدير المعركة بقوة.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إنّه “لا أساس من الصحة لما ورد من المتحدث باسم جيش العدو. وهذه تضاف لسلسلة الأكاذيب التي يبني عليها روايته”.

بينما أضاف الرشق: “هذه الأكاذيب تمثل تمهيدًا لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا، ستكون أكبر من مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، حيث يلجأ أكثر من 40 ألف مواطن لمستشفى الشفاء”.

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كما حذر hgvar من مجزرة جديدة. مطالباً قادة الدول العربية والإسلامية ودول العالم التحرك لوقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

عشرات آلاف النازحين في المستشفى

ونزح إلى مستشفى الشفاء في غزة، عشرات آلاف الفلسطينيين من مناطق هددها جيش الاحتلال، طلباً للحماية والأمن على اعتبار أن هذه الأمكان يحظر استهدافها وقصفها. غير أن جيش الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء في هذه الحرب.

وسبق أن ارتكب جيش الاحتلال مذبحة بقصفه المستشفى المعمداني، ما أدى لاستشهاد حوالي 500 فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال نزحوا إليه ظناً منهم أنه مكان آمن .

وكان وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت الثلاثاء الماضي، “انهيار” المنظومة الصحية في قطاع غزة، جراء العدد الهائل من الإصابات والشهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية. ناهيك عن عدم توفّر الوقود اللازم والمستلزمات الطبية.