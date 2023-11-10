فيديو لدبابات الاحتلال تحاصر مستشفى الرنتيسي شمالي غزة وتحذيرات من كارثة (فيديو)

وطن- حاصرت دبابات إسرائيلية، مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال شمالي غزة، حسبما أظهرت لقطات مصورة تناقلها ناشطون، وبثتها قناة الجزيرة.
ويؤوي مستشفى الرنتيسي الذي أخرجته غارات الاحتلال عن الخدمة، عشرات الآلاف من النازحين.
🔴#عاجل| مدير #مستشفى_الرنتيسي للأطفال في #غزة: نحن محاصرون في المستشفى منذ أمس والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيطه.#مستشفي_الشفاء #ايلات #غزه_تباد_والقاهره_تحتفل #القمه_العربيه #هولوكوست_غزه #متجمعين_لدعم_فلسطين #مقاطعه_التيك_توك #حماس_منا_ونحن_منها #مستشفى_الاندونيسي… pic.twitter.com/ojAzpDqEeL
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 10, 2023
ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال أحد المستشفيات التي تعرضت للقصف الإسرائيلي المكثف طوال ساعات الماضية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الطابق السفلي للمستشفى وبعض مرافقه.
📸دبابات الاحتلال تحاصر الأطفال المرضى والنازحين في #مستشفى_النصر في #غزة .. هل هذا ما يقصده وزير الخارجية الامريكي حينما يكذب ويقول "دعونا اسرائيل لحماية المدنيين"؟.#مستشفي_الشفاء #ايلات #غزه_تباد_والقاهره_تحتفل #القمه_العربيه #هولوكوست_غزه #متجمعين_لدعم_فلسطين… pic.twitter.com/iryJP36JCi
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 10, 2023
تحذيرات من كارثة صحية
من جانبه، قال مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال مصطفى الكحلوت إن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى من ساعات، حيث تتمركز دبابات الاحتلال في محيطه.
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وحذر الكحلوت، من حدوث كارثة خطيرة، مع تعذر تقديم الحد الأدنى من الخدمات الطبية للمرضى.
وناشد مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، المنظمات الدولية للعمل على حماية العاملين والنازحين في المستشفى.
قصف مكثف على المستشفيات
ومنذ ساعات الفجر، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات عدة في قطاع غزة، ما أدّى إلى سقوط شهداء وجرحى.
🔴#عاجل| الاحتلال يرتكب مذبحة في #مستشفى_الشفاء بـ #غزة قبل قليل .
فيديوهات في تلغرام: https://t.co/YwaNHSkXRg#مستشفي_الشفاء #ايلات #غزه_تباد_والقاهره_تحتفل #القمه_العربيه #هولوكوست_غزه #متجمعين_لدعم_فلسطين #مقاطعه_التيك_توك #حماس_منا_ونحن_منها pic.twitter.com/OUa7vX64k7
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 10, 2023
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خروج 18 مستشفى من الخدمة منذ بداية الحرب المستمرة على القطاع منذ 35 يوما.
وأفاد مسؤولون في قطاع غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات جوية على 3 مستشفيات على الأقل أو بالقرب منها، مما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين على المستشفيات.