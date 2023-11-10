فيديو لدبابات الاحتلال تحاصر مستشفى الرنتيسي شمالي غزة وتحذيرات من كارثة (فيديو)

وطن- حاصرت دبابات إسرائيلية، مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال شمالي غزة، حسبما أظهرت لقطات مصورة تناقلها ناشطون، وبثتها قناة الجزيرة.

ويؤوي مستشفى الرنتيسي الذي أخرجته غارات الاحتلال عن الخدمة، عشرات الآلاف من النازحين.

ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال أحد المستشفيات التي تعرضت للقصف الإسرائيلي المكثف طوال ساعات الماضية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الطابق السفلي للمستشفى وبعض مرافقه.

تحذيرات من كارثة صحية

من جانبه، قال مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال مصطفى الكحلوت إن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى من ساعات، حيث تتمركز دبابات الاحتلال في محيطه.

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وحذر الكحلوت، من حدوث كارثة خطيرة، مع تعذر تقديم الحد الأدنى من الخدمات الطبية للمرضى.

وناشد مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، المنظمات الدولية للعمل على حماية العاملين والنازحين في المستشفى.

قصف مكثف على المستشفيات

ومنذ ساعات الفجر، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات عدة في قطاع غزة، ما أدّى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خروج 18 مستشفى من الخدمة منذ بداية الحرب المستمرة على القطاع منذ 35 يوما.

وأفاد مسؤولون في قطاع غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات جوية على 3 مستشفيات على الأقل أو بالقرب منها، مما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين على المستشفيات.