أسئلة جريئة عن الحرب في غزة تثير جنون سيناتور أمريكي وتدفعه للهرب (فيديو)

وطن- تعرض السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريستوفر كونز لموقف محرج أجبره على تغيير مقعده داخل قطار والتصرف بغرابة بعدما سأله أحد الصحفيين عن الجرائم الإسرائيلية بدعم من واشنطن والحرب على قطاع غزة.

ووجه الصحفي الكندي المقيم في نيويورك آرون مات Aaron Maté بشكل مفاجئ أسئلة حول ما يتعرض له الفلسطينيون وأطفالهم من جرائم إبادة على يد الجيش الإسرائيلي.

ووجد السيناتور الأمريكي نفسه بشكل مفاجئ بمكان يشبه جلسة مساءلة وتحقيق، وبدا عليه آثار الإحراج والغضب حين سأله الصحفي عن سبب رفضه الدعوة لإطلاق النار ليرتب أغراضه ويغادر مقعده.

Sen. @ChrisCoons sat across from me on the train. With Israel using US weapons to kill thousands of Palestinian civilians, including 4600+ children, I asked him why he refuses to call for a ceasefire: pic.twitter.com/uW7oBBX0Il

وسأل الصحفي السيناتور عن سبب تأييده لقتل الأبرياء في غزة، فيما ظل كريستوفر كونز يحاول التخلص منه وعدم الإجابة عن الأسئلة، حتى اضطر في النهاية لمغادرة مقعده في القطار.

وجن جنون السيناتو حين سأله لصحفي “آرون مات” السيناتور عن قتل الأسلحة الأمريكية لآلاف المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك أكثر من 4600 طفل ليغادر مقعده ويترك مكانه.

After questioning Sen. Coons about his support for Israeli massacres in Gaza, I was asked to move to a different seat. I complied. About 30 mins later, he walked by me. We did not exchange words. At the next stop, in Philadelphia, I was removed from the train. I assume this was… pic.twitter.com/Odbr36CJJx

— Aaron Maté (@aaronjmate) November 13, 2023