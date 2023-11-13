فيديو صادم لسائح إسرائيلي يتحرش بفتيات مصريات في مدينة دهب: هذه أرضنا

وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”الصادم”، يُظهر سائحا إسرائيليا وهو يتحرش بفتيات مصريات في مدينة دهب الساحلية.

ففي مقطع الفيديو الذي ظهر فيه السائح الإسرائيلي بوضوح، فيما قالت إحدى الفتيات له: “لقد تحرشت بنا على الشاطئ”، فاعترف السائح قائلا: “حسنا وماذا بعد؟”.

وفيما أكّدت الفتيات أنهن وثّقن الواقعة في مقطع فيديو، إلا أن السائح الإسرائيلي رد بتبجح: “بالنسبة لي.. هذه أرض إسرائيل”.

واحتد النقاش بين السائح والفتيات اللاتي وصفنه بالمريض والمتصابي، فيما برد بعجرفة: “تعلمي بعض السياسة لتعرفي ماذا حدث في بلدك لأنك لا تعرفين شيئا.. أنتِ طفلة وليس لديك عقل”.

وأضاف: “تعيشين وكأنك تعيش في النعيم ولدي حياة جميلة، ولكنك لا تعرفين شيئا”، ثم واصل تهجمه على الفتيات قائلا: “أنتم مثل الحيوانات”.

يُشار إلى أن الواقعة تتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلّفت طوفانا من الغضب بين الشعوب العربية جراء المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في القطاع المحاصر.

عجرفة إسرائيلية تصل لأعلى مستوى

ودفعت مجازر الاحتلال، الإسرائيليين للتعامل بعجرفة، وهو ما وصل إلى المستوى الرسمي حيث وصل إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وجه رسالة تهديد مهينة للزعماء العرب “بأنهم سيندمون في حال عدم الالتزام بالصمت حيال الحرب الإسرائيلية على غزة”.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة له: “فيما يتعلق بزعماء الدول العربية القلقين على مستقبلهم ومستقبل المنطقة والشرق الأوسط عليهم التزام الصمت وإدانة حماس”.

تهديد نتنياهو للقادة العرب

ويمثل حديث رئيس وزراء الاحتلال تهديدا مباشرا وعلنيا لزعماء العرب مفاده “عليكم التزام الصمت إذا أردتم الحفاظ على مصالحكم”.

وأضاف نتنياهو في خطابه مهاجماً حركة المقاومة الفلسطينية حماس: “حماس محور الشر الذي يهدد العالم والعالم العربي.. وأنا متأكد أن العديد من زعماء الدول العربية يعلمون ذلك وسنعمل على المستوى الدولي أن يكون هناك مناورة”.