انبطاح حكام العرب وصل بهم لدرجة توبيخ نتنياهو لهم وتهديدهم على الملأ (فيديو)

وطن – بعد ساعات من انتهاء القمة العربية الطارئة التي عقدت في الرياض، السبت، وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة مهينة للزعماء العرب “بأنهم سيندمون في حال عدم الالتزام بالصمت حيال الحرب الإسرائيلية على غزة”.

وقال “نتنياهو” في كلمة مصورة له، الأحد: فيما يتعلق بزعماء الدول العربية القلقين على مستقبلهم ومستقبل المنطقة والشرق الأوسط عليهم التزام الصمت وإدانة حماس”.

نتنياهو يهدد حكام العرب: “الزموا الصمت”

ويمثل حديث رئيس وزراء الاحتلال تهديدا مباشرا وعلنيا لزعماء العرب مفاده “عليكم التزام الصمت إذا أردتم الحفاظ على مصالحكم”.

وأضاف بنيامين نتنياهو” في خطابه مهاجماً حركة المقاومة الفلسطينية حماس: “حماس محور الشر الذي يهدد العالم والعالم العربي.. وأنا متأكد أن العديد من زعماء الدول العربية يعلمون ذلك وسنعمل على المستوى الدولي أن يكون هناك مناورة”.

“غزة لا تعول على الزعماء”

وأثار تصريح نتنياهو تفاعل واسع من رواد منصات التواصل وتعليقات على منصة إكس من قبيل: “غزة لا تعول على الزعماء المنبطحين لليهود”.

وعلقت نجوى: “غزة تعول على أحفاد صلاح الدين أمثال الضيف وأبو عبيدة والسنوار وإخوانهم الذين لا يخضعون إلا لله، ومنه يستمدون قوتهم، وهو ناصرهم”.

ووصف أحمد محمد تصريح نتنياهو وخطابه للزعماء العرب المهين: “الوضع مهييين”.

واستضافت العاصمة السعودية الرياض، السبت، قمة استثنائية مشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مخصصة لبحث الوضع في قطاع غزة.

القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية جاءت حسب الخارجية السعودية “استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة رغم مرور أكثر من 35 يوماً على الحرب الوحشية الإسرائيلية.”

وقوبلت نتائج هذه القمة بهجوم وسخرية من قبل النشطاء، كونها لم تسفر عن أي قرارات أو خطوات فعلية لدعم الفلسطينيين في غزة أو وقف جرائم الاحتلال، وكانت استمرارا لمسلسل الاستعراض العربي الذي لا يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار، حسب وصف النشطاء.