فرانس24: هل يستطيع محمد دحلان قيادة غزة حال انتهاء سيطرة حماس؟

وطن – نشر موقع “فرانس 24″، تقريرا تساءل فيه عما إذا كان السياسي الفلسطيني محمد دحلان يستطيع أن يقود غزة بعد الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

قال التقرير: “يعيش الزعيم السابق لفتح في غزة محمد دحلان، في المنفى في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عشر سنوات مضت، وهو يعتبر قوة مالية في غزة وشخصية مؤثرة في المنطقة على نطاق أوسع”.

وأضاف أن دحلان أمضى أكثر من عقد من الزمان في المنفى في الإمارات العربية المتحدة، لكن بدلاً من أن يختفي من دائرة الضوء، اكتسب نوعاً جديداً من السلطة كرجل أعمال ومستشار للرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان .

رأى التقرير: “على الرغم من غيابه الطويل عن الأراضي الفلسطينية، لا يزال يُنظر إلى دحلان على أنه زعيم محتمل في غزة إذا تمت إنهاء سيطرة حماس على القطاع”.

دحلان مدعوم من إسرائيل والإمارات

وأشار التقرير، إلى أن دحلان يحظى بدعم من إسرائيل ودعم من الولايات المتحدة، لكن السؤال هو ما إذا كان سيتمكن من فرض سلطته، حيث توجد خيارات متعددة مطروحة على الطاولة إذا انتهت سيطرة حماس على غزة.

اقرأ أيضا:

وقال فريديريك إنسيل، الأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس والمتخصص في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط: “دحلان متوافق مع إسرائيل.. لقد كان من أوائل [القادة الفلسطينيين] الذين قبلوا حل الدولتين وأوقفوا الدعوات للعنف”.

وشارك دحلان في التفاوض على اتفاقيات أوسلو في عام 1993 – وهي تسوية سلمية مجهضة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحضر محادثات مع إسرائيل بينما كان يشغل مناصب في الأجهزة الأمنية.

لكن علاقته مع إسرائيل لم تكن ترضي جميع الفلسطينيين، كما قال إنسيل، ولم يحصل الزعيم السابق أبدًا على شعبية الشخصيات البارزة مثل مروان البرغوثي الملقب بـ”مانديلا فلسطين”.

والبرغوثي أسير في سجون الاحتلال منذ أكثر من عشرين عاماً، ويقضي عدة أحكام بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتدبير تفجيرات انتحارية في إسرائيل.

الحلفاء والأعداء

أمضى دحلان جزءًا كبيرًا من فترة الثمانينيات في السجون الإسرائيلية، حيث تم اعتقاله 11 مرة بسبب دوره القيادي في حزب سياسي فلسطيني (حركة فتح).

وحتى لو لم يكن لدى دحلان الصورة العامة التي يتمتع بها البرغوثي، فإنه يمتلك أصولاً تكتيكية أخرى، لا سيما اتصالاته مع جميع أطراف الصراع، وفق التقرير.

نشأة دحلان

ولد دحلان في خان يونس في جنوب قطاع غزة، ونشأ جنباً إلى جنب مع العديد من قادة حماس الحاليين قبل أن يصبح معارضاً شرساً للحركة الإسلامية الفلسطينية. وبصفته رئيسًا لقوة الأمن الوقائي في غزة (1994-2002)، اتُهم بتعذيب أعضاء حماس.

ولديه علاقة معقدة مماثلة مع فتح. كان دحلان المستشار الأمني ​​للسلطة الفلسطينية عندما فقدت السيطرة على قطاع غزة لصالح حماس في عام 2007. وكان دحلان في السابق شخصية بارزة في الحركة، وواجه معارضة من داخل الحركة، وخاصة من الدائرة الداخلية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

أمر بنفي دحلان

وأمر عباس، دحلان بالنفي في عام 2011 بعد أن وجه اتهامات مختلفة ضد السياسي الغزاوي بما في ذلك الاختلاس والتخطيط لانقلاب داخلي ضد عباس، وهو ما نفاه دحلان.

وأدين دحلان غيابيا بتهم الفساد من قبل محكمة فلسطينية في عام 2016.

شبكة مؤثرة

في منفاه في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعاد دحلان تقديم نفسه كرجل أعمال ناجح، وقام ببناء شبكة دولية مثيرة للإعجاب من الأصدقاء في المناصب العليا. وقد وجد دوراً له باعتباره تلميذاً لحاكم أبو ظبي، الذي يعرفه منذ عام 1993، والذي قدم دحلان علناً على أنه “أخيه” .

الإخوان.. عدو مشترك مع السيسي

خلال فترة وجوده في الإمارات، أقام دحلان أيضًا علاقة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول عدو مشترك وهي جماعة الإخوان المسلمين.

ووفق مصادر فلسطينية، حولت الإمارات دحلان إلى مقاولها من الباطن في الحرب ضد الإخوان المسلمين.

جواز سفر صربي

وأصبح السياسي الفلسطيني يحمل جواز سفر صربي أهداه له الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مقابل خدمات جيدة لدحلان بعد حصول الإمارات على عقود مربحة في الدولة البلقانية.

ومن المُرجح أن دحلان ربما لعب أيضًا دورًا في التسليم المحتمل للأسلحة الإماراتية التي تم الحصول عليها في البلقان للرجل العسكري القوي خليفة حفتر، الذي تهيمن قواته على شرق ليبيا.

القيادة الفلسطينية الجديدة

وعلى الرغم من أنه يعيش في الخارج، إلا أن دحلان لا يزال شخصية قوية في غزة. وقال إنسل إن الإمارات العربية المتحدة مؤثرة أيضًا وسيكون لها دور مهم تلعبه عندما يحين الوقت لإعادة بناء غزة.

وأضاف: “إذا هُزمت حماس، فلن تكون قطر – التي تربطها علاقات وثيقة بالحركة – هي التي ستعيد بناء غزة. أبو ظبي تملك أحد المفاتيح، وإذا تم تدمير حماس سيكون لها رأي في من هو الخلف”.

اقرأ أيضا:

رؤية دحلان للوضع في غزة

وعلى الرغم من التلميح في الماضي إلى أنه قد يترشح للقيادة الفلسطينية، إلا أن دحلان نفى رغبته في هذا الدور عندما سألته مجلة الإيكونوميست خلال مقابلة في أكتوبر.

وبدلاً من ذلك، نصح بفترة انتقالية مدتها عامين مع إدارة يديرها تكنوقراط في غزة والضفة الغربية لإعادة توحيد فلسطين، تليها انتخابات برلمانية مفتوحة لجميع الأحزاب بما في ذلك حماس.

وقال: “حماس لن تختفي”، مضيفاً أنه حتى بعد انتهاء الحرب فإن الحكم في غزة سيتطلب العمل مع الحركة.

وأضاف أن الحكومة المنتخبة الجديدة يمكن أن تحظى بدعم دول عربية مثل مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولكنها ستحتاج أيضًا إلى دعم المجتمع الدولي الأوسع، بما في ذلك إسرائيل.

وظل دحلان متفائلا بإمكانية التوصل إلى مثل هذا الحل قائلا إن القتال الذي شهده الشهر الماضي أعاد إشعال النقاش حول القضية الفلسطينية وأنهى فترة “انعدام الأمل”.

ومع ذلك، فإن رؤيته للأراضي الفلسطينية تتعارض بشكل مباشر مع تلك التي طرحتها إسرائيل.