برقية قادمة من مسقط.. دبلوماسيون أمريكيون حذروا بايدن من “انفجار عربي”

وطن – وجه مسؤولون دبلوماسيون أمريكيون في العالم العربي، تحذيرات وصفت بالصارخة للرئيس الأمريكي جو بايدن تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت شبكة “سي إن إن” إنها حصلت على برقية من دبلوماسيين أمريكيين حذروا فيها الرئيس الأمريكي، من الغضب العربي المتزايد إزاء دعم الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة.

ووفق ما زعمته الشبكة الأمريكية فقد عمل المسؤولون الأمريكيون على تكثيف المساعدات المقدمة إلى غزة، بينما قاومت الإدارة الأمريكية الدعوات لوقف إطلاق النار.

وضغطت واشنطن وفق “سي إن إن” من أجل توقف مؤقت لإطلاق النار لأسباب إنسانية، للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة والسماح للمدنيين بالفرار بعيدًا عن القتال.

وأعرب حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي في الأيام الأخيرة بشكل واضح عن غضبهم العميق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

تحذيرات صارخة للولايات المتحدة .. ماذا تضمنت؟

وجاء في التحذيرات بأن دعم الولايات المتحدة القوي للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة والمميتة في غزة، سيجعلها تخسر الشعوب العربية على مدى جيل كامل.

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وتضمنت برقية واردة من السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان: “بعد محادثات مع مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة والرصينة تبين أننا نخسر بشدة في ساحة معركة الرسائل”.

وتحدثت “سي إن إن” عن برقية أخرى قدمت من السفارة الأمريكية في سلطنة عُمان، أرسلها ثاني أعلى مسؤول أمريكي في مسقط، وزعت على مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتحدثت البرقية عن “إنذار بشأن الموجة المتزايدة المناهضة للولايات المتحدة التي تجتاح الشرق الأوسط”، وقالت CNN إنها تواصلت مع وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على تعليق “دون الإشارة لتلقيها أي رد”.

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطاً متزايدة محلياً وخارجياً بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل، وسط صور الدمار في غزة والأزمة الإنسانية الأليمة في المنطقة.