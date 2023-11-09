4 ساعات يوميا.. أمريكا تعلن عن هدنة مؤقتة في غزة.. ما تفاصيلها؟

وطن – أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على هدنة مؤقتة لمدة 4 ساعات يومياً، في شمال غزة بدءاً من، الخميس، للسماح بنزوح المدنيين.

وجاء في بيان نقلته وكالة “أسوشيتد برس” وترجمه (وطن) بأن إدارة بايدن زعمت أنها أمنت طريقاً للمدنيين للفرار من تبعات الحرب (رغم مرور أكثر من 33 يوماً على المعارك ومأساة إنسانية سببها قصف الاحتلال الوحشي).

وقالت الوكالة إن الرئيس جو بايدن طلب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مكالمة هاتفية فرض فترات توقف يومية عن العمليات العسكرية.

هدنة مؤقتة في غزة

وذكر البيت الأبيض أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في شمال غزة أثناء الهدن التي تبدأ اليوم، فيما اعتبرت واشنطن الهدن المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح.

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لكن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في غزة حاليا حسبما أعلنه البيت الأبيض ونقلته “الجزيرة”.

ونقلت القناة القطرية عن المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية قولها في سياق إعلان الهدنة المؤقتة: “رسالتنا هدنة فورية تسمح بإيصال المساعدات وتؤدي إلى وقف لإطلاق” النار

وأضافت المتحدثة أن المشاركين أكدوا على فتح أفق سياسي وهو ما ركز عليه الرئيس داعية الشركاء لجمع مليار أورو لتلبية احتياجات سكان القطاع الفلسطيني.