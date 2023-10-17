مقاتلات أمريكية تحط في الأردن لدعم إسرائيل في الحرب على غزة (شاهد)

وطن- كشفت تقارير عن أن الولايات المتحدة أرسلت مقاتلات إلى قاعدتها العسكرية بالأردن، دعما لإسرائيل في حربها على غزة.

وقالت منظمة “OSINTdefender”، التي تصف نفسها بأنها جهة مراقبة استخبارات مفتوحة المصدر: “أمريكا أرسلت قبل أيام طائرات F15 إلى قاعدة موفق السلطي في الأردن لتعزيز تواجدها في المنطقة ودعم دولة الاحتلال”.

ونشرت المنظمة، صورا عبر حسابها على منصة “إكس”، تظهر المقاتلات التي تحدثت عنها.

ولم يصدر من الجانب الأردني أي تعليق على هذه المعلومات.

دعم إماراتي للحرب الإسرائيلية

يُشار إلى أنه قبل أيام، راجت معلومات بثتها وسائل إعلام أمريكية، عن أن سربًا من الطائرات الأمريكية وصل إلى قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي، بهدف دعم جيش الاحتلال في الهجوم على قطاع غزة.

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وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت وصول حاملة طائرات أمريكية في مياه البحر الأبيض المتوسط لحماية “إسرائيل”.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن البنتاغون تأكيده أن سرب الطائرات يهدف لدعم إسرائيل بعد هجوم كتائب القسام، السبت الماضي.

نفي إماراتي

في حين أصدرت وزارة الدفاع الإماراتية، بيانا نفت فيه ما أثير عن وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية لتقديم الدعم إلى إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها في موقع “إكس”، إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأوضحت أن تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقاً منذ عدة شهور.

وشددت على أن وجود الطائرات يأتي في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبط إطلاقاً بالتطورات الحاصلة في المنطقة حالياً، وفق قولها.