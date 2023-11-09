“أتحدث بصراحة”.. مديرة في ستاربكس تكشف تأثير المقاطعة على الشركة

وطن – ظهرت سيدة تدعى “كيت” في مقطع فيديو نشرته شبكة “إيكاد” تقول فيه إنها مديرة في سلسلة مقاهي “ستاربكس” الأمريكية، وكانت تتساءل في الفترة الأخيرة إن كانت الاحتجاجات تؤثر على متاجر الشركة.

وقالت “كيت” في فيديو انتشر بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، إنها تعمل في مطار، وعادة الاحتجاجات لا تضر بالشركة لأن لديها الكثير من المسافرين إلى خارج البلاد.

وأضافت مديرة ستاربكس أن “الكثير من الناس الذين يرون المآزر الخضراء، المآزر الحمراء التي تعودوا عليها، لذلك يقولون هيا بنا لنذهب لهم”.

"الاحتجاجات أضرت بنا".. مديرة في ستاربكس تتحدث حول تأثير المقاطعة على الشركة#فيديو #إيكاد pic.twitter.com/vHnuVptyZ1 — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 9, 2023

تأثير المقاطعة على ستاربكس

وأردفت “كيت”: “لكي أستطيع أن أقول بصراحة حتى نحن نتأثر، نحن نشعر بالاحتجاجات”.

وذكرت مديرة ستاربكس أنه “من الطبيعي في هذا الوقت لدى الشركة مئات الزبائن، وتقوم عادة بسداد المبالغ في المتجر قبل الظهر، لكن لا يتم فعل ذلك الآن” بسبب المقاطعة.

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وأوضحت حول تأثير المقاطعة على شركة ستاربكس: “ليس لدينا حتى نصف الزبائن الذين نخدمهم في المعتاد في هذه الأيام خصوصاً في هذا الوقت من العام لذلك هذه الاحتجاجات تجدي نفعاً وتجدي كثيراً لدرجة أن ستاربكس في المطار يشعر بها”.

وبدأت حملة مقاطعة ستاربكس بعد أن رفعت السلسلة الشهيرة دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها للمحكمة الجزائية الأمريكية، بتهمة مناصرتهم لفلسطين واستخدام اسم الشركة.

وسرعان ما تحولت الخطوة إلى حملة مقاطعة وغضب واحتجاجات ضد الشركة، لتظهر مقاطع مصورة مقاهي خالية بالكامل من أي زبائن والتي لطالما كانت مكتظة بالأيام العادية.

وكان جدل قد دار في منصات التواصل أن الشركة الأم لا تتضرر بهذه الحملات وأن أصحاب الامتياز هم المتضررون، لتحسم الإدارية في ستاربكس الخلاف بالفيديو الذي انتشر مؤخراً.