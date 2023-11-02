الحرب على غزة.. فيديو لشاب كويتي يراقب مخترقي مقاطعة ستاربكس في مطار دبي

وطن – في تصرف لافت، انتشر مقطع فيديو لشاب كويتي قرر أن يراقب مدى المشاركة الشعبية في حملات المقاطعة للمنتجات والعلامات التجارية الداعمة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وظهر في مقطع الفيديو، الشاب الكويتي في مطار دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يراقب الكويتيين الذين ينوون الشراء من ستاربكس (شركة مقاهي أمريكية) ضمن سلسلة حملة المقاطعة.

وشوهد في مقطع الفيديو، غياب الزحام في محل ستاربكس بشكل ملحوظ، في إشارة إلى نجاح حملات المقاطعة.

دعوات مؤثرة لمقاطعة ستاربكس

وستاربكس إحدى أبرز العلامات التجارية التي استُهدفت بحملات المقاطعة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي مؤشر على نجاح حملات المقاطعة بشكل كبير، انخفضت أسهم ستاربكس بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما استمرت عمليات المقاطعة لأكثر من ثلاثة أسابيع، سواء في الدول العربية أو حتى في الدول الغربية من قبل المؤيدين والمتضامنين مع الفلسطينيين.

اتحاد عمال ستاربكس يتضامن مع الفلسطينيين

وفي وقت سابق، نشر اتحاد عمال ستاربكس في بوسطن منشوراً للتضامن مع الفلسطينيين على منصة التواصل الاجتماعي إكس قائلين: “إننا نتضامن مع شعب فلسطين، وندين جيش الدفاع الإسرائيلي لقصفه وقتله وجرحه الفلسطينيين الأبرياء بلا معنى وبوحشية”.

لكن شركة ستاربكس انتقدت هذا المنشور، وقالت على حسابها الرسمي: “نحن ندين بشكل لا لبس فيه أعمال الإرهاب والكراهية والعنف هذه، ونختلف مع التصريحات والآراء التي عبر عنها اتحاد العمال وأعضاؤه”.

رد الشركة أثار سخطا شديدا في الشارع العربي، وساهم بشكل ملحوظ في تعزيز دعوات المقاطعة.