جثث في كل مكان.. مشاهد جديدة من هجوم 7 أكتوبر وعملية “طوفان الأقصى”

وطن – تداول العديد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” مقطعا مصورا لاقى تفاعلا كبيرا، قالوا إنه مقطع حديث يوثق مشاهد جديدة من هجوم، يوم 7 أكتوبر، الذي نفذته المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال وأطقت عليه اسم “طوفان الأقصى”.

ولا تزال المقاومة الفلسطينية وعناصر القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يشتبكون إلى الآن مع جيش الاحتلال على الأرض داخل قطاع غزة المحاصر، حيث يحاول الاحتلال اقتحام غزة بريا في محاولة مستحيلة كبدته خسائر فادحة حتى اللحظة.

جثث الإسرائيليين تملأ المكان

ويظهر المقطع الذي رصدته (وطن) وانتشر على نطاق واسع، أحد الأماكن في غلاف غزة الذي تم استهدافه من قبل المقاومين بالقسام يوم 7 أكتوبر.

المكان الذي يبدو أنه كان تجمع بحفل كبير، ظهرت جثث القتلى فيه مبعثرة بكل زواياه.

كاميرا الجندي الإسرائيلي على رأسه والذي كان يتفحص المكان بعد الهجوم، وثقت مدى صدمته الذي يظهر في حديثه.

كما وثقت العدد الكبير للقتلى الإسرائيليين، فيما لم يكشف عن طبيعة هذا المكان تحديدا أو موقعه.

ونفذت عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام، يوم 7 أكتوبر الماضي، عبر البر والبحر والجو هجوما كبيرا ضد إسرائيل استهدف مستوطنات في غلاف غزة، وأسفر عن خسائر للاحتلال غير مسبوقة في تاريخه على كافة المستويات.

فيما يواصل الاحتلال قصفه العدواني على قطاع غزة المحاصر منذ هذا التاريخ الذي بات يمثل “كابوسا” لإسرائيل، مستهدفا المستشفيات وسيارات الإسعاف ومدارس تابعة للأمم المتحدة تحت ذريعة استهداف “حماس”.