مشاهد مروعة من مكان الحفل الراقص الذي أقيم على تخوم غزة ليلة هجوم القسام

وطن- أظهر مقطع فيديو تم التقاطه بطائرة مسيرة حجم الدمار لذي لحق بمكان الحفل الذي أقامه مستوطنون بجوار قطاع غزة بالتزامن مع هجوم كتائب القسام، والذي أدى إلى مقتل 260 منهم وأسر عدد آخر.

ووفقا لمقطع الفيديو، فقد ظهرت عشرات السيارات المدمرة نتيجة الهجوم وحالة الهرج والمرج التي أعقبته، بعد أن حاول الجميع النجاة بنفسه من مصير مجهول.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فقد عثر في محيط منطقة الحفل على جثث لـ260 مستوطنا ممن كانوا يحضرون الحفل لحظة الهجوم.

شهود عيان يروون تفاصيل الهروب المذعور

وروى إسرائيليون لوكالة “رويترز” تفاصيل عن الهروب المذعور عندما بدأت كتائب القسام هجومها الكبير والمفاجئ على المستوطنات المجاورة لقطاع غزة.

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وقال أحد شهود العيان ويدعى إريك ناني “سمعت طلقات نارية من كل اتجاه… كان الجميع يركضون ولم يعرفوا ماذا يفعلون. كانت الفوضى عارمة”.

صواريخ القسام تساقطت في المنطقة

وأوضح أنه مع انفجار الصواريخ في المنطقة، حاول الحاضرون المذعورون الهروب بأي طريقة ممكنة.

وقال زوهار معاريف البالغ من العمر 23 عاماً: “في إحدى المراحل، ركبنا أنا وصديقي سيارة مع أشخاص لا نعرفهم، ثم قفزنا إلى سيارة بها الكثير من الأشخاص وبدأنا بالقيادة.. وبعد تعرض السيارة لإطلاق النار، هربنا سيراً على الأقدام واختبئنا لساعات حتى تم إنقاذنا”.

وقُتل ما لا يقل عن 700 إسرائيلي واختطف العشرات في معركة طوفان الأقصى في مشاهد تركت صدمة عميقة لدولة طالما كانت تفتخر بأجهزتها العسكرية والأمنية فائقة الكفاءة.