مفتي عُمان يدعو السلطان هيثم لهذا الأمر بعد غلق الأجواء أمام طيران الاحتلال

وطن – أشاد المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بقرار سلطنة عمان الأخير إلغاء اتفاقية مرور الطائرات الإسرائيلية المدنية عبر أجواء السلطنة وغلق الأجواء في وجه طيران الاحتلال.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية كشفت، الاثنين، أن سلطنة عمان منعت الطائرات الإسرائيلية من السفر ضمن أجوائها.

مفتي السلطنة يشيد بقرار غلق الأجواء بوجه طيران الاحتلال

وفي تعليقه على هذه الخطوة أشاد مفتي عمان، في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس” بهذا القرار وأيده بقوة.

وقال وفق ما رصدت (وطن): “إنا لنعرب عن سعادتنا وسرورنا بأخبار إغلاق المجال الجوي في وجه الطيران الصهيوني في بلادنا العزيزة.”

وتابع الشيخ الخليلي مطالبا القيادة العمانية باستمرار تنفيذ هذا القرار دائما وغلق أجواء السلطنة في وجه طيران الاحتلال الإسرائيلي: “وإنها لخطوة منتظرة نرجو استمرارها، فإن هذا هو المعهود من مواقف عمان التاريخية، والله سبحانه ولي التوفيق.”

ويشار إلى أن وسائل إعلام عبرية بينها “هارتس” كشفت أن عُمان ألغت، اعتبارا من، الأحد، إمكانية مرور رحلات جوية إسرائيلية عبر أجوائها، بعد أقل من ثمانية أشهر من افتتاح خطط المرور الجوي، في فبراير من هذا العام.

وفي المقابل، لا تزال السعودية في هذه المرحلة تسمح برحلات الشركات الإسرائيلية في مجالها الجوي وبالتالي، لا تزال الرحلات الجوية إلى دولة الإمارات ممكنة ومنها إلى آسيا، وفق الصحيفة.

سلطنة عمان تلغي اتفاقية مرور طائرات الاحتلال عبر أجوائها

وكانت الموافقة التي قدمتها سلطنة عمان في، فبراير الماضي، انضمت إلى موافقة السعودية التي تم منحها بالفعل في أغسطس 2022، وقد أثر فتح المجال الجوي للمملكة وعمان وقتها على شركات الطيران الإسرائيلية – العال وأركيا وإسرائيل – من خلال تقصير ساعات الطيران إلى وجهات في الشرق الأقصى بساعتين ونصف، الأمر الذي جعل شركات الطيران الإسرائيلية أكثر قدرة على المنافسة وخفضت بشكل كبير أسعار التذاكر للإسرائيليين.

ونقلت الصحيفة العبرية توضيح المدير العام لشركة “أركيع” الإسرائيلية عوز برلوفتيش حول ذلك.

وذكر “برلوفتيش” أن “طائرة إسرائيلية طُلب منها أداء مهمة إخلاء لصالح حكومة تايلاند قبل أيام، ولم تستطع المرور فوق عُمان، ما أدى إلى اختيار طريق أبعد بكثير”.

وتحدثت الصحيفة عن تأثير القرار بشكل كبير على أسعار تذاكر الطيران لدى الاحتلال الإسرائيلي.