الخميس, فبراير 23, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقاريرسلطنة عمان تسمح للطيران الإسرائيلي العبور في أجوائها بعد يوم من مجزرة...
تقارير

سلطنة عمان تسمح للطيران الإسرائيلي العبور في أجوائها بعد يوم من مجزرة نابلس

عمانيون استنكروا على تويتر القرار وعبروا عن إدانتهم له

كتب سالم حنفي
سلطنة عمان تسمح للطيران الإسرائيلي العبور في أجوائها watanserb.com
سلطنة عمان تسمح للطيران الإسرائيلي العبور في أجوائها
- Advertisement -

وطن- على خطى السعودية، اتخذت سلطنة عمان قرارا يتيح للطيران المدني الإسرائيلي بالعبور في أجوائها خلال توججه لمنطة شرق آسيا، بهدف تخفيض تكلفة رحلات الطيران الخاصة بالشركات الإسرائيلية.

وفي بيان لها عبر حسبها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، أنه ” التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية.”

وأكد المغردون الذين عبروا عن استيائهم من هذا القرار، بأن الخطوة جاءت فقط من أجل السماح للطيران الإسرائيلي بالعبور في الأجواء العمانية، وهو موقف كانت السلطنة متشددة فيه في وقت سابق.

وفي هذا السياق، قال حساب “عمانيون ضد التطبيع“:” إن كانت هذه الإتفاقية ستسمح للطيران الصهيوني بالدخول لسلطنة عُمان فنحن نستنكر ونرفضها”.

- Advertisement -

وكشف المغرد أحمد بن سالم الصوافي أن “الطيران المدني لدولة الكيا،ن ال،صهيو،ني كان يمر من أجواء البلد من 3 اشهر هذا هوه الاعلان الرسمي فقط وهذا اول أبواب باب التطبيع و تقديم التنازلات في معاهد عمرها اكثر من 78 سنه ومرور 50عاما على انظمام سلطنة عمان لهذه الاتفاقية”، مضيفا أن ” السؤال الكبير .. ماذا تغير ؟؟؟”.

وقال المغرد مسعود البلوشي معبرا عن استنكاره لهذا القرار:” لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسأل الله العفو والعافية”.

وقال المغرد “فهد”:” كمواطن عماني أرفض عبور الطائرات الصهيونية المجال الجوي لبلادي”.

وكان حساب “هدهد عمان الإخباري” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، قد كشف في سبتمبر الماضي عن أنباء حول موافقة سلطنة عمان على فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية، بما يتفق مع اتفاقية شيكاغو.

وقال الحساب الإخباري في تدوينة له، رصدتها “وطن”: “أنباء عن فتح أجواء سلطنة عمان لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات هيئة الطيران المدني لعبور الأجواء، وذلك التزاما بـاتفاقية “شيكاغو” سلطنة عمان لمنظمة الطيران المدني الدولي التي انضمت إليها سلطنة عُمان عام 1973″.

هل سلطنة عمان مرشّحة للتطبيع مع إسرائيل؟

وكان معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، قد كشف في تقرير أعده الباحث يوئيل غوزانسكي في يوليو/تموز الماضي، في إطار حديثه عن سماح السعودية للطائرات الإسرائيلية بعبور أجوائها، أنه “ومع ذلك، من أجل الطيران إلى الشرق، يجب الحصول على موافقة سلطنة عمان للمرور عبر مجالها الجوي”، زاعماً أن السلطنة هي “نفسها المرشحة الرئيسية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل”.

وزعم الباحث أن “إسرائيل تتمتع بعلاقات هادئة ولكن دافئة مع عمان، منذ حوالي خمسين عامًا”، مشيراً إلى أنه ”في الواقع، ربما تكون العلاقة بين إسرائيل وسلطنة عمان هي أقدم علاقات إسرائيل مع دول الخليج العربي”.

استشهاد 11 فلسطينيا في نابلس

وكان 11 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب أكثر من 100 آخرين أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة. وبدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، عمّ الإضراب الشامل -اليوم- الضفة والقدس المحتلتين ردا على مجزرة نابلس.

ومن بين الشهداء الذين تم تشييعهم مساء أمس -في حضور حشود كبيرة- مسنّان وفتى، وأعضاء في “كتيبة نابلس” التابعة لحركة الجهاد، وآخرون في مجموعة “عرين الأسود” التي تضم مقاومين من فصائل مختلفة.
وقد أعلنت سرايا القدس استشهاد قائد كتيبة نابلس محمد أبو بكر جنيدي خلال المواجهات، كما أعلنت حماس أن أحد الشهداء في نابلس من عناصرها.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

مواقع التواصل تشتعل غضباً بعد قرار سلطنة عُمان السماح لطيران الاحتلال العبور في أجوائها!

الهدهد

وزير خارجية الاحتلال يشكر سلطان عُمان هيثم بن طارق على قراره “التاريخي”! (شاهد)

الهدهد

السيدة الجليلة توجه رسالة خاصة للمعلمين والمعلمات العُمانيين في يومهم!

تقارير

سلطان عُمان قريباً في إيران حاملاً معه أنباءً سارة بشأن الاتفاق النووي.. تفاصيل!

الهدهد

حاخامات يهود يتظاهرون ضد الاستيطان الإسرائيلي ويرفعون أعلام فلسطين “فيديو”

الهدهد

صحيفة عُمانية حكومية تتهم دولاً عربية بتمويل مؤامرة كونية ضد سوريا!

الهدهد

كتاب حاكم الشارقة عن “أئمة البوسعيد” يحظى بإشادة واسعة في سلطنة عمان

الهدهد

سعيد الحشر يغضب العمانيين بما فعله مع مدرب المنتخب في ملعب السيب (فيديو)

تقارير

كواليس وأسرار زيارة “الأسد” لسلطنة عُمان.. متى أقرت وكيف كان موقف قطر منها!

الهدهد

قطيع من الماعز في صالة استقبال المسافرين بمطار صحار العماني وجدل (شاهد)

الهدهد

إعادة تدوير الأسد تبدأ من سلطنة عمان.. هكذا استقبله السلطان هيثم (شاهد)

الهدهد

فيديو صادم يغزو سلطنة عمان لشباب لا يعرفون اسم والد النبي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مواقع التواصل تشتعل غضباً بعد قرار سلطنة عُمان السماح لطيران الاحتلال العبور في أجوائها!

مطربة سودانية في حالة صدمة بسبب ما فعله رجل بها أثناء رقصها في حفل حنة! (فيديو)

تشكيلة شباب بلوزداد ضد المريخ والتوقيت في دوري أبطال أفريقيا 2023

وزير خارجية الاحتلال يشكر سلطان عُمان هيثم بن طارق على قراره “التاريخي”! (شاهد)

دراسة أمريكية صادمة: نوع من السكّر يعزز من ظهور مرض الزهايمر؟

الكشف عن أجسام طائرة مجهولة حلقت فوق قاعدة أمريكية وعطلت تشغيل 10 رؤوس نووية!

بالفيديو…الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعثّر مرة أخرى أثناء صعوده الطائرة

عبدالله بن زايد أدان اجتياح نابلس وهو يتبادل الابتسامات مع رونين ليفي في أبو ظبي (شاهد)

طبيب أسنان ينصح.. إليك 6 عادات صحية يمكن أن تضر بصحة أسنانك

تشافي يفتح باب عودة ميسي إلى برشلونة.. وهذا ما قاله عنه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC