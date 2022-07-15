السعودية تبيع مبادئها وتفتح أجواءها أمام الطائرات الإسرائيلية

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وطن – أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، أن المملكة قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء، فيما رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار الرياض الذي سيشمل إسرائيل.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقع “تويتر”: “في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالاً للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزاً للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء”.

ومثل هذا الموقف انقلابا سعوديا على مبدأ كانت تتبعه قبل سنوات، عندما أعلنت هيئة الطيران المدني نفسها في 2015، أن المملكة لا تسمح لأي طائرة مسجلة في إسرائيل بالطيران في أجواء المملكة، أو مقلعة أو متجهة من المطارات الإسرائيلية.

استحلال الكذب بهذه الطريقة أمر مقرف!

من قبل 78 عاماً كان هناك اتفاقية أسمها شيكاغو، اليوم تذكرتم الوفاء بالتزاماتها؟#التطبيع_خيانة https://t.co/G8FwUwznqR pic.twitter.com/yp2nSyvKYD — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 15, 2022

ويبدو أن هذا الموقف السعودي جاء تبريرا للرحلة التي يستقلها للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيصل إلى مدينة جدة قادما من مدينة تل أبيب مباشرة ، في خطوة تستجدي فيه الرياض التطبيع مع الاحتلال.

تعليق أمريكي على الخطوة

أمريكيا، نقل جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي بايدن تعليق “الأخير” على قرار المملكة قائلاً إن “الرئيس يرحب بالقرار التاريخي لقادة السعودية فتح مجالهم الجوي أمام جميع الناقلات الجوية المدنية بلا تمييز، بما في ذلك الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها”.

وأشار سوليفان إلى أن هذا القرار هو نتيجة دبلوماسية بايدن الحثيثة والمبدئية مع السعودية على مدى أشهر عدة، والتي تتوج بزيارته اليوم إلى المملكة.

واعتبر أن هذا القرار يمهد الطريق لمنطقة شرق أوسط أكثر تكاملاً واستقراراً وأماناً، وهو أمر حيوي لأمن ورخاء الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، وأمن إسرائيل وازدهارها.

زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط

وأوضح أنه سيكون لدى بايدن المزيد ليقوله بشأن هذا الاختراق في وقت لاحق اليوم، بينما تبدأ رحلته التاريخية مباشرة من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يناقش بايدن، إمدادات الطاقة وحقوق الإنسان والتعاون الأمني في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، في زيارة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقات الأمريكية مع دولة تعهد ذات مرة بأن يجعلها “منبوذة” على الساحة الدولية خلال حملته الانتخابية.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن بايدن سيعقد اجتماعات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين حكوميين آخرين.

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