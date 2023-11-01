ولادة في الفصول وأمراض تنهش البطون.. كارثة صحية مفجعة بين نازحي غزة بمدارس الأونروا

وطن – نشر موقع ميدل إيست آي، تقريرا عن الكارثة الصحية التي تشهدها المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “الأونروا ” في قطاع غزة، والتي تؤوي مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال التقرير، إن الأطفال والبالغين يمرضون طوال الوقت بالإسهال والقيء والحمى بسبب نقص المياه النظيفة والظروف غير الصحية.

ففي خيمة نُصبت في ملعب مدرسة دير البلح للبنات في غزة، لجأت عائلة أبو عويلي إلى الاحتماء من القصف الإسرائيلي لحيهم.

تشبه العائلة الفلسطينية عشرات الآلاف من العائلات الأخرى التي فرت من منازلها في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، وتنتشر حاليًا في المدارس التي تديرها الأونروا في الجزء الجنوبي من القطاع المحاصر.

انتشار مروع للأوبئة

ووفقاً لأخصائيي الرعاية الصحية الذين يقدمون الدعم للنازحين داخلياً في المدارس، فإن الأوبئة تنتشر بسرعة بسبب نقص المياه النظيفة والأدوية ومنتجات النظافة.

وقال وائل أبو عويلي، أحد سكان مدينة غزة: “لقد نزحنا مرتين منذ بداية الحرب. هربنا أولاً إلى مدرسة غزة للبنين [في مدينة غزة]، قبل أن يسقط الإسرائيليون منشورات تطالبنا بالإخلاء.. استقلنا سيارة أجرة واضطررنا إلى دفع 200 شيكل [50 دولارًا] للفرار إلى هذه المدرسة”.

وأضاف: “منذ مجيئنا إلى هنا، ونحن نمرض طوال الوقت. نحن نعاني من الإسهال والقيء والحمى. ونحن لسنا وحدنا، الجميع هنا تقريبًا يعانون من نفس الأعراض.. إنهم يعطوننا في الغالب الباراسيتامول وهو ليس كافياً”.

ويقيم الأب البالغ من العمر 26 عاماً مع 24 فرداً من عائلته، بما في ذلك والدته وإخوته وأخواته وأطفالهم في خيمة مساحتها مترين في ثلاثة أمتار مربعة خلف المبنى الرئيسي للمدرسة.

وتابع: “إذا ساءت حالتنا الصحية، يعطوننا المضادات الحيوية أحيانًا. وعلينا تأمين باقي الأدوية بأنفسنا.. كنت أبيع الخضار، لكن منذ بداية هذه الحرب لم أتمكن من العمل، وبالتالي ليس لدي أي أموال”.

أغلب الناحين مصابون بالأمراض

ومن بين أكثر من 8000 شخص لجأوا إلى مدرسة دير البلح وسط قطاع غزة، انتشرت الأوبئة بين ما لا يقل عن 90 بالمائة، وفقًا للأطباء العاملين هناك.

وقال الأطباء إن الأمراض الأكثر شيوعاً وسرعة الانتشار والتي تتحول إلى أوبئة في مراكز الإيواء هي التهاب المعدة والأمعاء والجرب والجدري المائي.

وذكرت عبير سالم، ممرضة متطوعة في مدرسة دير البلح: “يعاني الجميع هنا تقريبًا من التهاب المعدة والأمعاء، مصحوبًا بالإسهال والقيء والحمى والتهاب الحلق.. هذه نتيجة متوقعة للظروف الكارثية في مراكز إيواء النازحين”.

وأضافت: “المياه ليست متوفرة دائماً، وعندما تكون متوفرة، فهي ليست نظيفة. وأضافت: “لا توجد منتجات نظافة”.

وتابعت: “ترغب الأمهات هنا في الحفاظ على نظافة أطفالهن وصحتهم، ولكن من أين يحصلون على هذه المنتجات؟ كل يوم، أنا وزميلي نتفقد العائلات هنا، وفي جميع الفصول الدراسية التي ندخلها، هناك العشرات من الأشخاص، معظمهم من الأطفال، المعاناة من هذه الأعراض.

واستكملت: “بمجرد دخولنا الفصل، تطلب جميع الأمهات الحفاضات لأن أطفالهن يعانون من الإسهال ويحتاجون إلى تغيير الحفاضات حوالي ست إلى سبع مرات. ليس لدينا ما يكفي من الحفاضات لتغطية احتياجات جميع العائلات، لذلك نعطي كل أم عددًا قليلاً من الحفاضات كل يوم”.

وأشارت إلى أن النازحين الذين يبحثون عن ملجأ خارج المدرسة يأتون أيضاً لطلب الدواء والحفاضات بعد فرارهم من منازلهم دون الحصول على المال الكافي، وقالت إن غالبية الأطفال تبلل ملابسهم بسبب الصدمة والبرد.

وأوضحت قائلة: “يكون الطقس بارداً جداً في الليل، وينام الناس على الأرض وليس لديهم ما يكفي من البطانيات”.

وتابعت: “يبلل العديد من الأطفال في كل فصل دراسي ملابسهم. وقبل أيام قليلة، أتت أم لتخبرني أنها بنفسها تبلل ملابسها.. يمكنك أن تتخيل أن كل هؤلاء الأشخاص يبللون ملابسهم وبطانياتهم عدة مرات في اليوم ولا توجد منتجات نظافة كافية لتنظيفها. الأوبئة تنتشر بسرعة كبيرة”.

ووفقاً لسالم، يقيم في كل فصل دراسي حوالي 30 إلى 50 شخصاً، وهذه الظروف الضيقة تسمح بانتشار الأمراض.

الولادة في المدارس

لكن الأخطر، بحسب قولها، هو أن بعض النساء الحوامل اضطررن للولادة داخل مراكز الإيواء، بما فيها المدارس، فيما لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهن مع استمرار القصف.

وتقول أسمهان التوم، وهي حامل في شهرها السابع، والتي فرت من منزلها في شمال قطاع غزة، إنها تشعر بالرعب من أنها قد تضطر إلى الولادة في أحد الفصول الدراسية في المدرسة.

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وتضيف: “لقد تم قصف منزلي، وقد جئت إلى هنا مع زوجي وطفلي منذ اليوم الأول للحرب. كامرأة حامل، كنت أتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى. هنا، لم أتمكن من الحصول على أي من هؤلاء. ولا أستطيع حتى العثور على مرتبة للنوم عليها.. أنا أنام على الرمال”.

وتتابع: “حتى المياه ليست نظيفة. كلما شربت الماء أصاب بالمرض وأعاني من الإسهال والحمى. هل يمكنك أن تتخيل وجود جنين داخل بطنك ولا تأكل إلا أقل من رغيف واحد مع كمية قليلة من اللحوم المعلبة في اليوم؟ “.

ويتلقى أخصائيو الرعاية الصحية في المدرسة تقارير يومية من مراكز الإيواء الأخرى، بما في ذلك المدارس التي تديرها الأونروا، حول انتشار الأمراض الجديدة بين النازحين.

ويتفاقم احتمال انتشار الأمراض بسبب استهداف إسرائيل للمدارس في جميع أنحاء القطاع، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إجبار أعداد متزايدة من النازحين على البقاء في المباني المزدحمة المتبقية.

ووفقا لوزارة الإسكان والأشغال في غزة، تم استهداف أو تضرر ما لا يقل عن 203 مدارس في القصف المستمر للقطاع الساحلي.