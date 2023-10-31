جماعة الحوثي: أطلقنا مسيرات وصواريخ كثيرة تجاه إسرائيل (فيديو)

وطن – نشرت جماعة الحوثي العاملة في اليمن بياناً حول خطوات تصعيد قامت بها رداً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مؤكدة إطلاق مسيرات نحو أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي زاعمة: “أطلقنا مسيرات وصواريخ كثيرة على إسرائيل”.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان انتشر مرئياً ومكتوباً على منصة إكس إن جماعة الحوثي أطلقت “دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة”.

وباستثناء الخسائر التي تكبدها الجيش السعودي الذي أسقط بعض الصواريخ التي مرت عبر أرضيه، وقتل له 4 جنود في مواجهات ضمن جازان الجبلية وفق ما نقلته بلومبيرغ الأمريكي، لم تعلن أي مصادر رسمية إسرائيلية أو سعودية عن أي تفاصيل أو خسائر لحقت بالاحتلال أو حتى وصلت إلى المناطق الفلسطينية المحتلة أو بالقرب منها!.

وعليهِ وبعونِ اللهِ تعالى قامت قواتُنا المسلحةُ بإطلاقِ دفعةٍ كبيرةٍ من الصواريخِ البالستيةِ والمجنحةِ وعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ مختلفةٍ للعدوِّ الاسرائيليِّ في الأراضي المحتلةِ. — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 31, 2023

لا تأكيد رسمي لادعاءات الحوثيين

ورغم الحديث عن أعداد كبيرة من مسيرات وصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي على إسرائيل إلا أن أياً منها (على ما يبدو) لم يصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أو على الأقل تعلن عنه إسرائيل أو تؤكد تلك المعلومات أو تنفيها.

وذكر المتحدث باسم الحوثي بأن موقف الشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومبدئي وأن للشعب الفلسطيني الحق الكامل في الدفاع عن النفس ونيل حقوقه المشروعة كاملة.

وأضاف أن ما يزعزع أمن المنطقة ويوسع دائرة الصراع هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم ضمن قطاع غزة حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية والدمار الشامل والحصار الخانق.

#لقطات | الإعلام الحربي التابع لجماعة الحوثيين في اليمن، ينشر تسجيلًا لمناورة عسكرية بعنوان طوفان الأقصى، قامت بها قوات الدعم والإسناد في جماعة الحوثي.#فيديو #إيكاد pic.twitter.com/NH8zLHYuD3 — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 31, 2023

ونشرت منصة إيكاد فيديو من الإعلام الحربي التابع للحوثيين أظهر “مناورة عسكرية” أطلق عليها عنوان “طوفان الأقصى” قامت بها قوات الدعم والإسناد لدى الجماعة المدعومة من إيران.

وحتى اليوم لا نتائج تذكر على ما يعلنه محور المقاومة من خطوات لنصرة غزة، سواء عبر جماعة الحوثي التي قالت: “أطلقنا صواريخ ومسيرات كثيرة على إسرائيل” أأو حزب الله في لبنان و غيره من الحلف الذي يتبع لإيران.

وتكاد تكون القسام وحيدة في المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي دون أي مساندة حقيقية ترتقي لما يحصل في القطاع الفلسطيني المحاصر.

اقرأ أيضاً:

تساؤلات تملأ الشارع العربي: هل خذل حزب الله المقاومة الفلسطينية وماذا عن غرفة العمليات المشتركة؟

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية قد كشفت عن مصادر خاصة لم تسمها قولها إن الجيش السعودي دخل في حالة تأهب قصوى بعد اشتباكات مع الحوثيين في اليمن، لافتة إلى أن دفاعات السعودية الجوية أسقطت صاروخاً فوق المملكة أطلقته المجموعة المدعومة من إيران باتجاه إسرائيل.

وتحدثت الوكالة عن مقتل أربعة جنود سعوديين لقوا مصرعهم جراء اشتباك مع قوات الحوثيين في منطقة جازان الجبلية جنوب غرب البلاد على الحدود مع اليمن.

ووفق بلومبيرغ فإن وراء الصراع المباشر يكمن صراع جيوسياسي أوسع وهو ما أسمته حرباً بالوكالة، وهي لعبة قوة بين المملكة العربية السعودية وإيران من أجل الهيمنة الإقليمية.