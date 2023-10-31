انفجارات صاروخية كبيرة تهز تل أبيب (شاهد)

وطن – أفاد مراسل قناة “الجزيرة” بوقوع انفجارات صاروخية كبيرة هزت تل أبيب، جراء استهدافها برشقات صاروخية من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء الثلاثاء.

وفي اليوم الـ25 من الحرب، أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض معارك عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غزة وجنوبها، مؤكدة تدمير آليات وقتل جنود إسرائيليين.

صواريخ المقاومة تمطر تل أبيب

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل، صورا تظهر تحليق صواريخ أطلقت من غزة في سماء تل أبيب.

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وانتشرت هذه المقاطع بالتزامن مع إعلان كتائب “سرايا القدس”، قصفها تل أبيب وعسقلان برشقات صاروخية، ردا على مجازر الاحتلال في حق المدنيين.

كما ذكرت كتائب القسام في بيان لها أيضا: “قصفنا تل أبيب بدفعة جديدة من الصواريخ ردًا على المجازر ضد المدنيين.”

وبحسب شهود عيان، سُمع دوي انفجارات ضخمة هزت مدينة تل أبيب ومحيطها بعد الصواريخ الأخيرة من غزة.

مقاتلوا القسام قضوا على قوة للاحتلال في بيت حانون

وفي رصد لأحدث التطورات الميدانية للحرب بين حماس وإسرائيل، أكدت كتائب القسام، ذراع الحركة العسكري أن مقاتليها قضوا على قوة إسرائيلية في بيت حانون.

كما تواصل القصف الإسرائيلي المركز على غزة، الثلاثاء، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 8525 بينهم، 3542 طفلا و2187 امرأة، بالإضافة إلى نحو 22 ألف مصاب.