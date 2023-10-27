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    الهدهد

    “كلّما تألمت غزة تألمت تل أبيب”.. هذا ما حدث بعد قصف القسام للمدينة (فيديو)

    لا يعلن جيش الاحتلال حصيلة الصواريخ سواء التي تعترضها القبة الحديدية أو التي تتمكن من اختراق هذه المنظومة وذلك على غير العادة
    خالد السعديبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    لحظة سقوط صاروخ قسامي على مبنى سكني في تل أبيب
    سقوط صاروخ على مبنى في تل أبيب

    وطن – أصيب ثلاثة إسرائيليين على الاقل مدينة تل أبيب ظهر الجمعة،، بعدما نجح أحد صواريخ المقاومة الفلسطينية، التي أطلقتها كتائب القسام من غزة، في اختراق منظومة القبة الحديدية، وأصاب بشكل مباشر أحد المباني، مما تسبب في أضرار جسيمة.

    وأصاب صاروخان “غوش دان” واحدًا تلو الآخر. وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبريّة

    وأصيب مبنى في تل أبيب إصابة مباشرة، ما ادى لإصابة ثلاثة أشخاص، بعد دقائق قليلة من الساعة الثانية بعد الظهر.

    ويظهر التوثيق من المكان الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمبنى.

    وتم استدعاء ثمانية فرق إطفاء إلى مكان الحادث بعد اندلاع حريق امتد إلى عدة طوابق.

    وسقط صاروخ آخر في يافا دون وقوع إصابات .

    تل أبيب
    تسببب الصاروخ بدمار كبير في المبنى

    وأعلنت كتائب القسام، أنها قصفت تل أبيب رداً على المجازر الصهيونية في حق المدنيين.

    صاروخ تل أبيب
    صاروخ تل أبيب

    وشوهد عشرات الإسرائيليين وهم يتوقفون في الشارع، وسط حالة من الرعب والفزع جراء النيران الكثيفة التي اندلعت في المبنى.

    وأمس الخميس، وجّهت كتائب القسام عدّة ضربات صاروخية لمدينة تل أبيب.

    المقاومة تواصل رشقاتها الصاروخية

    وفيما تواصل المقاومة الفلسطينية توجيه رشقات صاروخية متتالية على مناطق ومستوطنات إسرائيلية عدة.

    ولا يعلن جيش الاحتلال حصيلة الصواريخ سواء التي تعترضها القبة الحديدية أو التي تتمكن من اختراق هذه المنظومة، وذلك على غير العادة.

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    وتتضرر إسرائيل كثيرا من صواريخ المقاومة، سواء من حيث الإصابات أو القتلى جراء ذلك، أو من حيث إصابة الحياة بشلل تام، فضلا عن خسائر اقتصادية ضخمة سواء في تكلفة اعتراض الصواريخ أو كُلفة الحياة المشلولة وتحديدا في تل أبيب التي كانت تُوصف بأنها مدينة لا تنام.

     

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