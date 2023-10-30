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    الهدهد

    غزة تُباد وملك البحرين يعين حاخاما صهيونيا في مؤسسة رسمية

    صدر قرار من ملك البحرين بتعيين الحاخام "أبراهام سكوركا" في مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
    خالد الأحمدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    ملك البحرين
    ملك البحرين حمد بن عيسى

    وطن – عيّن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، حاخام يهودي في موقع رسمي للترويج للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، في وقت لا زال الاحتلال يرتكب فيه المجزرة تلو المجزرة في قطاع غزة في ظل صمت دولي مريب.

    ووفق وكالة الأنباء البحرينية صدر المرسوم رقم (96) لسنة 2023 بتعيين الحاخام “أبراهام سكوركا” رئيس المعهد الحاخامي لأمريكا اللاتينية ببوينس آيرس، في مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

    ويأتي ذلك إمعانا في مسار التطبيع الخياني للنظام البحريني، مع كيان العدو الصهيوني.

    ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذي تم تأسيسه في آذار 2018 ويتبع الديوان الملكي، هو واجهة بحرينية لهذا التطبيع الذي ينبذه عدد كبير من البحرينيين على غرار ما ظهر من احتجاجات ووقفات تضامنية خلال الأيام الماضية في البحرين تأييداً لغزة وتنديداً بجرائم الإحتلال.

    كما طالب المتظاهرون البحرينيون بطرد السفير الإسرائيلي لدى المنامة، خلال تظاهرات غاضبة في مناطق متعددة من البلاد.

    من جانبه انتقد الناشط البحريني المعارض يوسف الجمري، هذا القرار بقوله: “ملك البحرين يعين حاخام صهيوني في موقع رسمي للترويج للتطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وذلك في توقيت يُعد داعم و مؤازر للقصف الصهيوني الوحشي على غزة”

    الناشط البحريني المعارض يوسف الجمري
    الناشط البحريني المعارض يوسف الجمري ينتقد قرار تعيين حاخام إسرائيلي في مؤسسة رسمية

    من هو الحاخام ابراهيم سكوركا؟

    ولد الحاخام أبراهام سكوركا في بوينس آيرس. حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة بوينس آيرس، وتخرج من ميدراسا هافريت والمدرسة الحاخامية في أمريكا اللاتينية.

    تعيين الحاخام أبراهام سكوركا في مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
    الحاخام أبراهام سكوركا

    وكان سكوركا الصديق المقرب للبابا فرنيس بابا الفاتيكان، وعين حاخامًا لمعبد بني تكفا لمدة 42 عامًا ورئيسًا للمدرسة الحاخامية لمدة 20 عامًا، وسبق أن زار إسرائيل أكثر من مرة.

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