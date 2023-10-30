متصهين وداعم لـ PKK.. السوري غسان إبراهيم يشيطن المقاومة الفلسطينية

وطن – أقل من شهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كانت كفيلة بكشف الكثيرين من مدعي التحرر والفكر النير، ومنهم “غسان إبراهيم” السوري المتصهين الداعم لحزب “بي كي كي” والميليشيات الانفصالية شمالي سوريا والذي يدير موقع “أحوال” المحظور في تركيا.

من بريطانيا يعكف إبراهيم كالببغاء على ترديد الأكاذيب ضد المقاومة وتشويه صورتها عبر زعم ارتباطها بإيران، رغم أن طهران نفت بنفسها علاقتها بطوفان الأقصى إلا أن المتصهين الداعم للاحتلال يرى عكس ذلك.

تارة تراه يتباكى على المدنيين في غزة، وتارة أخرى يدعو لقصفهم وإبادتهم عن طريق الاحتلال الإسرائيلي.

تتناقض تغريداته وكلماته لتكشف خبثه كما كان يردده في السابق إبان تحرير مناطق الشمال السوري من الميليشيات الانفصالية الإرهابية، التي طالما ساندت نظام الأسد ونفذت أجنداته منذ بداية الثورة السورية.

غسان إبراهيم “متصهين عديم الخبرة”

يتضح من تغريدات غسان إبراهيم عدم خبرته في حبك الأكاذيب وجعلها منطقية كما تفعل القوى التي طبعت العلاقات مع الاحتلال.

في إحدى تغريدات المتصهين السوري التي يتباكى فيها على الفلسطينيين اعتقاداً منه أن ذلك سيجذب الناقمين على المقاومة الفلسطينية من المتصهينين أمثاله يقول: “اسألوا أهل غزة المدنيين، هل تريدون عنتريات حماس وما تدفعونه من دماء مقابل ذلك؟”.

ثم ينتقد إبراهيم في تغريدة أخرى “غياب الفصائل الفلسطينية التي قاتلت مع الأسد ضد الشعب السوري” عن تواجدها لمؤازرة أبناء غزة واصفاً إياها بمقاولة الخراب وسفك الدماء ليناقض نفسه بانتقاد التخاذل عن نصرة غزة وبالدعوة إلى إبادة المقاومة فيها.

في إحدى التغريدات أيضا يردد إبراهيم: “التخلص من حماس الإرهابية سيكون رحمة على الفلسطينيين قبل الاسرائيلين” وهو ما يؤكد تناقضه وعيشه في عالم آخر، فضلاً عن التعليقات التي تؤكد أنه عبارة عن مجند لميليشيات بي كي كي ينفذ ما تمليه عليه داعموها الغربيون.

يتبنى الراوية الإسرائيلية ويهاجم حماس

غسان إبراهيم يدير موقعاً ضد تركيا يدعى “أحوال” وحجبته الحكومة التركية بسبب نشره الأكاذيب التي يلفقها ويلمع فيها “البي كي كي” وميليشيات ارتكبت جرائم مروعة بحق السوريين والأتراك، فضلاً عن كونها توالي إسرائيل.

ويردد إبراهيم الرواية الإسرائيلية التي تزعم أن حماس تخطف المدنيين ويذهب من منطلق إسلامي بأن الإسلام لا يبيح ذلك، مع أن غالبية تغريداته تبرر قتل المسلمين وإبادتهم بشكل وحشي، كما تفعله إسرائيل في غزة بحجة انتمائهم للإخوان أو إيران ـ في حجة مشروخة ـ لطالما رددتها الأنظمة الاستبدادية مثل نظام السيسي وبن زايد وبن سلمان.

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يقول الصحفي المأجور إن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بسلام ولعله صدق بتلك التغريدة رغم أنه كذوب، لكنه نسي أن يكمل بأنه ليس من حق أحد أن يقرر مصير الفلسطينيين وما يقولونه بحق المقاومة من تعليقات وتغريدات رداً على غسان إبراهيم نستعرض بعضاً منها:

مين انت كمان؟ مالها المجاري طفحت — Zouheir 🧩 (@ZSaid86) October 24, 2023

زهير: “مين أنت كمان؟ مالها المجاري طفحت”.

عندما يكون الرأس فارغاً هكذ تخرج التحليلات✋🏼 — ALHAMDN NAwFILنوفل الحمداني (@AlNawfil) October 25, 2023

نوفل الحمداني: “عندما يكون الرأس فارغاً هكذ تخرج التحليلات”.

"ما حرّك طرفي صهيـوني ..

هل يلفت نظري متصيـهن؟" — بندر البرقوني (@bandaralbarquni) October 25, 2023

بندر البرقوني: “ما حرّك طرفي صهيـوني .. هل يلفت نظري متصيـهن؟”.

بعد هذه المجازر ستخرج الف و الف حماس. الثأر لا ينسى. — Hudahadiiiii (@hudahadiiiii) October 25, 2023

عزام عبدالله: “بعد هذه المجازر ستخرج ألف وألف حماس. الثأر لا ينسى”.

انت مين حطك تحكي اسمنا خليك في حالك شعب فلسطيني مش محتاج وصي ومقاومه هدفنا ونصر وعد من الله — Malek Waleed. ALShear (@loka_sh3er) October 25, 2023

مالك وليد: “أنت مين حطك تحكي اسمنا خليك في حالك شعب فلسطيني مش محتاج وصي ومقاومة هدفنا ونصر وعد من الله”.

الخلاصة فإن غسان إبراهيم يصنف نفسه خبيراً في الشؤون التركية والشؤون الفلسطينية وغيرها، وفق ما تقتضيه الأجندات الغربية التي يتبعها وتموله فضلاً عن كونه داعماً إعلامياً موجهاً لحزب بي كي كي التي قتلت ولا تزال تقتل وترتكب الجرائم بحق الشعب السوري.