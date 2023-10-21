رافعاً علم إسرائيل .. إماراتي متصهين يطالب الإسرائيليين بهذا الأمر من قلب الإمارات

وطن – تماشيا مع سياسة بلاده ورئيسه محمد بن زايد الذي طبع العلاقات مع الاحتلال قبل 3 أعوام في خطوة فجرت غضبا عربيا، عبّر ناشط إماراتي متصهين عن دعم اسرائيل من قلب الإمارات، وطالب الإسرائيليين بالوحدة خلف حكومة نتنياهو والقضاء على حركة حماس.

ناشط إماراتي يدعم إسرائيل

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل مجازرها وقصفها للمدنيين وسط تهديدات باقتحام بري لقطاع غزة المحاصر والمدمر، وارتكاب المزيد من المجازر.

ناشط إماراتي يدعم إسرائيل ويهاجم المقاومة الفلسطينية

وظهر الناشط الإماراتي المتصهين الذي لم تتمكن “وطن” من التعرف إلى اسمه أو هويته، وهو يرفع علم الاحتلال الإسرائيلي في منزله.

وكان يتحدث باللغة العبرية، فيما يسمع صوت أغنية إسرائيلية في الخلفية.

وجاء ملخص حديث الناشط الإماراتي: “متضامن مع إسرائيل وأدعوا الشعب الإسرائيلي لأن يلتف حول قيادته لمحاربة الإرهاب” حسب زعمه، في إشارة للفلسطينيين والمقاومة في غزة.

وحرص عدد من المطبعين العرب مع الكيان الإسرائيلي على توجيه رسائل دعم وتضامن مع الإسرائيليين في خضم الحرب الراهنة على قطاع غزة، متجاهلين المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال.

“أولاد زايد صهاينة العرب”

وراج وسم قبل أيام بعنوان “أولاد زايد صهاينة العرب“، صبّ من خلاله النشطاء غضبهم الواسع على المتصهينين الذين يدافعون عن الاحتلال على حساب فلسطين ومقاومتها.

وكان موقع إمارات ليكس المعارض قد قال في تقرير له إن دولة الإمارات برزت بوصفها المساند الإقليمي الأكبر لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة المستمر.

أذرع إعلامية

وأطلقت الأذرع الإعلامية والحسابات الالكترونية التابعة للإمارات حملة دعم واسعة لإسرائيل ومحاولة شيطنة فصائل المقاومة الفلسطينية.

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وأضاف المصدر أنه بموازاة ذلك عمدت الإمارات إلى استغلال علاقاتها الإقليمية لتجنب فتح ساحات أخرى ضد إسرائيل لاسيما من سوريا.

وفي السياق ذاته حذرت الإمارات، النظام السوري من التدخل في الحرب بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل أو السماح بشن هجمات من الأراضي السورية على إسرائيل.

وصرح رئيس “الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع” أحمد الشيبة النعيمي لقناة مكملين، أن تطبيع النظام الحاكم في بلاده وإسرائيل أحد أسباب المذبحة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل للأسبوع الثالث على التوالي في قطاع غزة.

وقال النعيمي في مقطع فيديو إن تطبيع أبو ظبي يمثل سبباً رئيسياً لتفجر الأوضاع في غزة؛ كون الاتفاقية جعلت الاحتلال يتجرأ على قصف غزة بسبب اطمئنانه لوجود داعمين عرب له.