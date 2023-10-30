“أبو حمزة” يُربك الاحتلال ونتنياهو برسالة جديدة لعائلات الأسرى (فيديو)

وطن – قال الناطق الرسمي باسم كتائب سرايا القدس “أبو حمزة”، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم صوراً وهمية لمحاولاته التوغل براً في غزة، لافتا إلى أن “المناورات البرية البائسة للعدو هدفها إعادة الثقة في فرقة غزة”.

وبثت قناة “الجزيرة” كلمة بالصوت والصورة لأبو حمزة الذي بدا وهو ملثم بالكوفية الفلسطينية، وخاطب الإسرائليين قائلاً بأن “قيادتهم تخدعهم فيما يبثه إعلامهم الكاذب من انتصارات وهمية.

وقال إن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب عز الدين القسام، تواصلان ضمن عملية “طوفان الأقصى” فصولاً من العزة والفخر وتسجل إنجازات تلو الإنجازات على طريق النصر الأكيد بإذن الله.”

مناورات برية بائسة للاحتلال

وأضاف المتحدث باسم سرايا القدس، أن “الرشقات الصاروخية المباركة لم تتوقف على “تل أبيب” و”أسدود” و”عسقلان” و”بئر السبع” وكافة مناطق ما يسمى بـ “غلاف غزة” رداً على استمرار المجازر واستهداف المدنيين الآمنين.”

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وقال إن سرايا القدس رفقة فصائل المقاومة الأخرى تواصل استبسالها ميدانياً عبر التصدي للمناورات البرية البائسة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لإعادة الثقة بفرقة غزة المبادة التي كانت هدفاً أساسياً لمعركة “طوفان الأقصى”.

“كمائن الموت وحقول الرعب في غزة”

وأردف “أبو حمزة” أن العدو يرسم صوراً وهمية لمحاولات التقدم التي لا يخفى الهدف منها وما وراءها.

وخاطب من وصفهم بـ”جيش الهزائم وقوافل جرذان” القادمة إلى غزة العزة بأن يخبروا غالنت (وزير الدفاع) وهاليفي (رئيس الأركان)، ما الذي حصل لهم غرب بيت لاهيا وشرق خان يونس وبيت حانون وحي الزيتون، وكيف تم استدراجهم كالأغبياء إلى “كمائن الموت وحقول الرعب”.

رسالة لأهالي الأسرى الإسرائيليين

وأكد “أبو حمزة” في كلمته التي لاقت تفاعلا كبيرا على كافة المستويات، أن فصائل المقاومة ستواصل معركة طوفان الأقصى مشيرا إلى الحاضنة الشعبية التي تتمتع بها من قبل أبناء قطاع غزة.

وأوضح أن نتائج معركة “طوفان الأقصى” بدأت تظهر جلية على “المشهد الداخلي للعدو”.

واستطرد متحدث سرايا القدس: “رسالتنا لأهالي الأسرى الصهاينة، إن قيادتكم تغامر بأرواح أبنائكم على حساب عامل الوقت في محاولة لقتلهم وإزهاق أرواحهم هرباً من دفع الثمن”.

مؤكدا مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لدى “سرايا القدس” جراء قصف الاحتلال على غزة.

وختم أبو حمزة قائلا “على العدو أن يتوقف عن سياسة المراوغة فكل دقيقة تمضي هي خطر على حياة أسراه”.