سرايا القدس تتوعد جيش الاحتلال “بجحيم على الأرض” داخل غزة (فيديو)

وطن- خرج “أبو حمزة” الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بكلمة مصورة تطرق فيها إلى التهديدات الإسرائيلية الأخيرة لاقتحام قطاع غزة.

وفي كلمة مسجلة، الأحد، ذكر “أبو حمزة” أن المقاومة الفلسطينية أعدت جحيماً لجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يتجهزون لدخول القطاع برياً، مشددا على أن المقاومة لا تزال تخوض معاركها بكل ثبات.

وأضاف القيادي الفلسطيني: “لم ينل من عزيمتنا كل ما تقوم به إسرائيل، ويسطر مقاتلو المقاومة يوميا أروع معاني الصمود والالتحام مع جيش الاحتلال”.

وتابع أبو حمزة: “المقاومة ثابتة على موقفها أمام جرائم العدو وغطرسته، إذ ليس أمامها فيها سوى النصر”.

كما خاطب جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقول: “أتيتم لنا بأقدامكم بعدما هزمناكم في عقر داركم، لقد أعددنا لكم رجالاً يحبون القتل في سبيل الله كما تحبون الحياة”.

وأكمل الناطق باسم سرايا القدس، مهدداً الغزاة المحتلين الذي يتحدثون عبر وسائل إعلامهم عن إمكانية اقتحام غزة برياً: “فأهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم”.

وأردف أبو حمزة بأن “المقاومة لا تزال تمطر قوات إسرائيل ومدنها بكثافة نارية عالية ومديات واسعة وهو سبب خطوة حكومة الاحتلال محاولة تهجير الشعب الشجاع”.

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أبرز ما ذكره ناطق سرايا القدس في خطابه

ومن أبرز ما ذكره الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي:

ـ تحية لشعب فلسطين الثابت على أرضه في مواجهة محاولات تهجيره قسراً.

ـ الفلسطيني قدم كثيراً من الدماء والجراح والصبر والاحتساب على طريق الحرية.

ـ يا جماهير شعبنا العربي ويا أمتنا الإسلامية إن العدو الصهيوني قد بلغ ذروة الحقد والانتقام في قصفه لبيوتنا ومساجدنا ونسائنا وأطفالنا.

ـ تجاوز الاحتلال كل الأعراف الدينية والقانونية والإنسانية، لكنه لم ينل من عزيمتنا شيئا، وكان الرد عليه في القدس وجنين وجنوب لبنان.

ـ تحية للشعب الفلسطيني الصابر الصامد المحتسب، والمقاومة الثابتة الباسلة الرابضة على الثغور، وفي مرابض الصواريخ والدروع والمدفعية التي لا تزال تدك الحشود العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة.

كتائب سرايا القدس

يذكر أن كتائب سرايا القدس التي تأسست سنة 1987 هي ثاني أكبر قوة عسكرية في قطاع غزة وتتبع لحركة الجهاد الاسلامي.

وفي التسعينيات قامت قيادة الجهاد الإسلامي بتغيير اسم الجناح العسكري إلى “القوى الإسلامية المجاهدة” التي عُرفت اختصارًا باسمِ قسم.

وبرز اسم سرايا القدس سنة 2002 حين شاركت بمعركة مخيم جنين ضد الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة محمود طوالبة رداً على حملة اعتقالات نفذها الكيان الغاصب.