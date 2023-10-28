طوفان بشري في لندن وتظاهرة ضخمة دعما لغزة (فيديو)

وطن – وثقت مقاطع فيديو متداولة تظاهر الآلاف في العاصمة البريطانية لندن، السبت، رفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر ودعما لفلسطين.

ويأتي ذلك وسط القصف الوحشي من قبل الاحتلال للقطاع والذي وصلت ذروته، الجمعة، بينما كان الاحتلال يمهد لعملية توغل بري ـ فشلت هي الأخرى ـ بعدما قطع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن غزة.

تظاهرات حاشدة في لندن دعما لغزة

وأظهرت الفيديوهات التي رصدتها (وطن) من لندن، خروج آلاف المتظاهرين الذين حملوا أعلام فلسطين ولافتتات نددت بجرائم إسرائيل.

وطالبوا بوقف “الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع” التي تنتهجها إسرائيل منذ يوم، 7 أكتوبر الجاري، ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حماس وأفقدت تل أبيب توازنها واستنفرت أمريكا راعي الاحتلال بالمنطقة.

والجمعة، شنت إسرائيل أعنف هجماتها على قطاع غزة المحاصر وقامت بعمليات قصف وحشي جنوني للقطاع، أسفر عن ارتقاء المزيد من الشهداء وسقوط جرحى وتدمير مئات المبان والعمارات السكنية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه على مدار ساعات ممتدة من مساء، الجمعة، وحتى اللحظة، تواصل مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف وغير المتوقف على مواقع في شمال قطاع غزة.

كما طال القصف بحسب الوكالة، محيط “مستشفى الشفاء” و”المستشفى الإندونيسي” وسط القطاع.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية” دمرت أحياء بكاملها في القطاع المحاصر، وأسقطت 7326 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجروح مختلفة، وفق أحدث إحصائية حتى الآن والتي تتغير على مدار اليوم نظرا لتواصل القصف.