خطير.. هكذا يرزع الموساد الفتنة بين الفلسطينيين والعرب خاصة الخليجيين (فيديو)

وطن – كشف الكاتب الكويتي “دويع العجمي” في تقرير مصور له، كيف تقوم حسابات تابعة للموساد الإسرائيلي، بانتحال أسماء شخصيات فلسطينية تشتم الخليجيين ليل نهار، للتفريق بين العرب وأهل فلسطين، في ذروة الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

وقال الكاتب بجريدة “الوطن” دويع العجمي، في مقطع فيديو الخاص به الذي نشره على قناته بيوتيوب ولاقى تفاعلا كبيرا جدا عبر مواقع التواصل، إن بداية تتبعه لهذه الحسابات كانت من خلال تعليق على صفحته من شخص يدعى “أنس غزاوي” يستنكر فيه تجاهل الخليجيين لما يجري في فلسطين، حيث قال: “أجدادنا صدقوا حينما قالوا في الماضي إن الخليجيين لا يليق بهم سوى الخيم والغنم.”

حقيقة الحسابات الفلسطينية التي تشتم الخليجيين

ليتضح بالبحث أن حساب “أنس غزاوي” المشار إليه، هو معرف وهمي تابع للموساد لزرع الفتنة بين الفلسطينيين والعرب، ويتضح محاولة ربطه بغزة بشكل صريح في لقب “غزاوي”.

“العجمي” أكد في حديثه أنه تقصى لمدة أسبوع كامل عدداً من مواقع التواصل “فيسبوك” و”انستغرام” و”تويتر”، وأوضح أنه “عندما تدخل هذه الحسابات وترى التفاعلات معها تجد أن هذا الحساب مرتبط بالعديد من الحسابات، وهو يضع صورة شخص زاعماً أنه باحث في علم القانون الدولي من جامع ستانفورد.”

ولدى السؤال رد عليه أنه “درس في جامعة سانهوزي في كليفورنيا التي لا تبعد عن ستافورد أكثر من نصف ساعة.”

وهنا سأله الكاتب الكويتي حسب قوله: “أين قدمت بحثك وخاصة أن هذا التخصص القانون الدولي ليس موجوداً في الجامعة التي يزعم دراسته فيها” فما كان من الثاني إلا أن حظر حسابه.

أسماء وهمية وحسابات مزيفة

وبدأ دويع العجمي – كما يقول- بالتساؤل هل من المعقول لشخص يعيش في غزة تحت ضرب الصواريخ والقصف يدخل على حسابات شهيرة مثل “- دويع العجمي” و”فايز المالكي” ويصرخ أين أنتم من فلسطين؟، كما فعل معه بدل أن ينشغل بالدفاع عن قضيته.

وأضاف صاحب الفيديو أنه اكتشف بعد البحث والتمحيص أن “أنس غزاوي” اسم وهمي، وهذه الصور التي يضعها هي موديل لممثل باكستاني يدعى” فؤاد خان” ومن يعلقون لديه يعتقدون أنه شخصية حقيقية.

يعيش في برمنغهام ويدير كتائب ذباب

واستدرك أن الشخص المقصود هو من عرب 48 صهيوني عميل، يعيش في برمنغهام ويدير حسابات لزرع الفرقة والشقاق بين العرب وهي متخصص بإدارة عشرات الحسابات.

واعتاد المذكور على ولوج هاشتاغات وإغراقها بالتطاول على الخليج ونشر مقاطع نادرة لبعض الفلسطينين الذين قاموا بالشيء ذاته في فترة ما وتعديلها ورفع جودتها ليزرع الفتنة والكراهية بين الفلسطينيين والعرب.

“إيان كوهين” والثورة الناعمة

واستشهد الإعلامي الكويتي بما قاله عميد الاستخبارات الإسرائيلية الذي انتحر ” إيان كوهين” من أنهم قاموا بتجنيد سُقط القوم وأراذلهم ونزرع الفتنة بينهم باستخدام “الثورة الناعمة”.

وأضاف أن إسرائيل لا تدخر جهداً في تجنيد هؤلاء من خلال شركات سياحية وإعلانات و”أنس غزاوي ” واحد منهم، وهو يعيش في “برمنغهام” ويدير صفحة “سوسن بو فرحة” وحسابات أخرى لم يتم اكتشافها إلى الآن.

وأضاف: “ليس كل من يكتب ضد الخليج تعتقد أنه فلسطيني ولا كل حساب يضع علم دولة ينتمي لها.

“غترة وعقال”

وكشف الكاتب الكويتي دويع العجمي أيضا، أن المعرف المدعو “أنس غزاوي” لديه حساب آخر باسم ” عبد الله الغامدي” يضع على بروفايله صورة سعودي بغترة وعقال ودخل على حساب المجلس الكويتي الذي يطرح القضايا الكويتية.

وعلق بتعليق مستفز للكويتيين على أنه سعودي وأدى ذلك إلى معركة كلامية بين السعوديين والكويتيين.