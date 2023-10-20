أحدها سقط على مبنى من 10 طوابق.. حرائق في عسقلان جراء صواريخ المقاومة (فيديو)

وطن- واصلت المقاومة الفلسطينية، قصف البلدات والمستوطنات الإسرائيلية برشقات صاروخية كثيفة ردا على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام، حرائق ضخمة تندلع في عسقلان، بعدما أصابتها صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وشوهدت في اللقطات، العديد من السيارات التي التهمتها النيران بعدما أصابتها صواريخ المقاومة بشكل مباشر.

اندلاع حرائق جراء سقوط صواريخ الفصائل الفلسطينية على عسقلان#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/elVecQtOHD — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 21, 2023

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد تحدثت فجر السبت، عن سقوط أحد صواريخ المقاومة الفلسطينية على بناية مؤلفة من عشرة طوابق في عسقلان.

مجازر إسرائيلية مستمرة

وتتواصل المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة منذ نحو أسبوعين، في حرب غاشمة أسفرت عن ارتقاء نحو 4200 شهيد حتى الآن.

في حين تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بدورها، الرد على مجازر الاحتلال عبر شن هجمات بضربات صاروخية، تعجز منظومة القبة الحديدية عن إبطال مفعول الكثير منها.

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القسام تزف البشرى للفلسطينيين

بدوره، حذر “أبو عبيدة” الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الاحتلال الإسرائيلي من أن فاتورة الحساب معه ستكون قاسية ومؤلمة، وسيدفع ثمن جرائمه ضد المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

وقال أبو عبيدة في تسجيل صوتي، إنّ المقاومة مستعدة لمعركة طويلة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حربا غاشمة على قطاع غزة.

وأضاف: “نطمئن شعبنا بأن المقاومة ما زالت تتحكم في مجريات الميدان وتعرف متى تضرب”، داعيًا إلى طرد سفراء إسرائيل، وهو أقل ما يمكن فعله في ظل جرائمها المتواصلة في قطاع غزة.

وأكد أبو عبيدة أن دعم الإدارة الأميركية للكيان لن يسعفه أو ينجده، مشددًا على أنه لن تستطيع قوة في العالم أن تقضي على قوة المقاومة الفلسطينية أو تمنعها من الدفاع عن مقدساتها.