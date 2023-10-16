قصف تل أبيب يثير هلع نتنياهو وأعضاء الكنيست.. هرعوا للملاجئ (فيديو)

وطن- قطع الكنيست الإسرائيلي جلسة له وهرب أعضاؤه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الملاجئ عقب رشقات صاروخية سقطت في القدس وتل أبيب.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في غزة الرد على الهجمات الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال في القطاع المحاصر عبر رشقات صاروخية في مستوطنات ومناطق متفرقة للاحتلال.

وأظهرت مشاهد مصورة لحظة هروب أعضاء الكنيست ورئيس الوزراء الإسرائيلي نحو الملاجئ للاحتماء من الصواريخ، ومقطع آخر لحظة سقوط إحداها في مدينة القدس.

تفاعل واسع

ولقيت تلك المشاهد تفاعلاً واسعاً من رواد منصات التواصل من قبيل: “سُبحان اللي قذف في قلوبهم الرُعب” و”حتى لو تروحو تحت الارض يحاربكم يعني يحاربكم”.

وكتب متابع آخر على منصة إكس (تويتر سابقاً): “حاسس انها اشتغاله عشان يقولوا للعالم شايفين الص..واريخ والضرب علينا”.

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وعلق أحد المغردين أيضاً: “وإن سألوك عن العزة قل هي غزة فهي قلب الصمود، وأم الكفاح، ولسان الصبر، وموطن الشجاعة، سينصرها المعبود وإن خذلها العبيد”.

حصار غزة

ولليوم العاشر على التوالي تستمر الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة مؤدية لاستشهاد نحو 2750 قتيلا وأكثر من 10 آلاف جريحاً.

وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة في أكبر حملة مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع وخلفت مئات الشهداء والجرحى.

والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014، ويعاني قطاع غزة من كارثة إنسانية وسط نقص في المواد الغذائية والماء والأدوية، واكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين.

القسام تقصف تل أبيب

وأعلنت كتائب القسام، الاثنين، أنها استهدفت تل أبيب وأسدود ومطار بن غوريون برشقات صاروخية ردًّا على المجازر في حق المدنيين بقطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بسماع دوي انفجار قوي في تل أبيب لم تعقبه أصوات صافرات الإنذار، وأن صاروخًا سقط في البحر قبالة شواطئ تل أبيب.

وذكر جيش الاحتلال أيضا، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات “غلاف غزة”.