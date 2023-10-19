مندوب ليبيا يطالب بفتح الحدود مع غزة: “سلاحنا جاهز ومستعدون للقتال” (فيديو)

وطن – أثير تفاعل كبير مع كلمة مندوب ليبيا حسن البرغوثي ممثل بلاده في اجتماع البرلمان العربي، الذي عقد بخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ففي كلمته، قال المندوب الليبي إن بلاده داعمة للقضية الفلسطينية وللمقاومة. دون أن تخاف أو تخشى المجتمع الدولي.

وأضاف أن الجميع في بلاده يؤمن بالقضية الفلسطينية. مؤكدا أن بلاده تعمل على تقديم كل ما تملكه لدعم القضية.

وتابع: “أقسم بالله العظيم لو فيه آلية لفتح الحدود ندخّل كل السلاح اللي في ليبيا لغزة. وإنتوا عارفين الوضع اللي في ليبيا”.

وقال: “إحنا عندنا مقاتلين ومدربين لو فيه آلية لفتح الحدود وندخلهم غزة.. وأنا مسؤول عن كلامي”.

تفاعل واسع مع كلمة مندوب ليبا

كلمات المندوب الليبي أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وجرى تداولها بكثافة، وسط إشادة كبيرة بكلماته التي وُصفت بأنها خروج عن الدبلوماسية المعهودة.

اجتماع البرلمان العربي

وكان البرلمان العربي، قد أدان في ذلك الاجتماع، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته. والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

كما جدد البرلمان العربي مطالبته بضرورة اتخاذ مواقف إيجابية وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد على أن تلك الممارسات الوحشية الإسرائيلية المستمرة بحق تؤكد للعالم أجمع أن القوة القائمة بالاحتلال ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها، وتقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وأكد ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، الذي يسعى لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن أساس عملية السلام يجب أن يرتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

في سياق متصل، استضافت مدينة جدة اجتماعا استثنائيا لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

وانتهى إلى الدعوة للوقف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع.

وأكّدت المنظمة، إدانتها الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان غير مسبوق من القتل والقصف وتدمير البنى التحتية المتعمد. وتهديده بارتكاب الفظائع وبالإبادة الجماعية بحقه.

وشددت على الرفض المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت أو تهجيرهم من منازلهم، أو تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية.

كما طالبت كافة الدول والمجتمع الدولي بالمسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة.

حماس ترحب ببيان منظمة التعاون الإسلامي

بدورها، ثمنت حركة حماس، ما جاء في البيان الختامي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.

ودعت إلى ترجمة البيان عملياً بما يوقف عدوان الاحتلال وينهي حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد قطاع غزّة، ويلجمه ويعزله، ويبطل كل محاولات إدماجه في جسم أمتنا، ويدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسّكه بحقوقه، ويمكنّه من الدفاع عن نفسه ومقدساته، حتى تحقيق التحرير والعودة.