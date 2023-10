الأدلة تفضح إسرائيل.. كيف قصفت مستشفى المعمداني وما الذي يثبت تورطها؟

وطن- بعد جريمتها البشعة في قطاع غزة وقتلها مئات الفلسطينيين من النساء والأطفال في مستشفى المعمداني ضمن حي الزيتون، حاولت إسرائيل الزج بالمقاومة في رواياتها المفبركة زاعمة أن الفلسطينيين يقتلون أنفسهم.

وبعد وقت قصير من المجزرة نشرت حسابات رسمية إسرائيلية روايات كاذبة حيال الجريمة المروعة والتي لا يصدقها إنسان عاقل.

ومن تلك الحسابات: “حساب نتنياهو والحساب الرسمي لدولة الاحتلال وكذلك حساب قوات الدفاع الإسرائيلية” على منصة إكس.

Breaking: IDF Spokesperson

From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.

According to intelligence information, from several sources we have,…

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023