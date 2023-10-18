الأدلة تفضح إسرائيل.. كيف قصفت مستشفى المعمداني وما الذي يثبت تورطها؟

وطن- بعد جريمتها البشعة في قطاع غزة وقتلها مئات الفلسطينيين من النساء والأطفال في مستشفى المعمداني ضمن حي الزيتون، حاولت إسرائيل الزج بالمقاومة في رواياتها المفبركة زاعمة أن الفلسطينيين يقتلون أنفسهم.

وبعد وقت قصير من المجزرة نشرت حسابات رسمية إسرائيلية روايات كاذبة حيال الجريمة المروعة والتي لا يصدقها إنسان عاقل.

ومن تلك الحسابات: “حساب نتنياهو والحساب الرسمي لدولة الاحتلال وكذلك حساب قوات الدفاع الإسرائيلية” على منصة إكس.

Breaking: IDF Spokesperson From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit. According to intelligence information, from several sources we have,… — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023

وتزعم تلك الحسابات أن المقاومة هي المسؤولة عن تلك المجزرة، بعد سقوط صواريخها بشكل خاطئ على المنطقة في رواية وقحة ومثيرة للسخرية.

#تحقيقات🧵| بعد استهدافها مستشفى المعمداني في غزة حكومة الاحتلال تتنصل من جريمتها الإنسانية، وتزج برواياتها المفبركة لإلصاقها بصواريخ المقاومة. 🔻إيكاد وعبر تحليل دقيق لمجريات الواقعة وتحليل مقاطع البث الحي وكاميرات المراقبة والصور التي وثقت الواقعة، تكشف قيام إسرائيل بتلك… pic.twitter.com/qczDP0Qq4c — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 18, 2023

أدلة قصف مستشفى المعمداني

وقالت منصة “إيكاد” إنها وثقت وبالدليل وعبر تحليل مقاطع البث الحي وكاميرات المراقبة والصور، كذب رواية الاحتلال وقيام إسرائيل بتلك الجريمة.

🔻جمعنا كافة المقاطع المصورة التي بثت قصف المستشفى، حللناها جميعًا، والبداية كانت مع مقطع نشره مصور الجزيرة "حمدان الدحدوح" على حسابه في إنستغرام يوثق لحظة وقوع تفجير مماثل لما نشرته قناة الجزيرة بشكل مباشر على قناتها تمام الساعة 18:59 مساء الثلاثاء. pic.twitter.com/bluoMKSf1E — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 18, 2023

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وذكرت المنصة أنها رصدت مقاطع مصورة عن حسابات محلية على منصات التواصل مثل حساب مصور الجزيرة حمدان الدحدوح، على انستغرام وأخرى توثق لحظة قصف المستشفى وما بعده.

ولمن يتساءل عن كيفية توثيق الهجوم لحظة وقوعه، عليك أن يعلم أنه بعد الحملة الهمجية الشرسة التي شنتها قوات الاحتلال قامت وسائل الإعلام بتغطيات حية مباشرة وعلى مدار الساعة لتوثيق تلك الجرائم بالصوت والصورة والدلائل القاطعة.

ومن خلال تلك الفيديوهات يمكن ملاحظة وقوع حادثين استغلتهما وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأول انطلاق صاروخ من أراضي الاحتلال محاولاً اعتراض رشقة صواريخ أطلقتها المقاومة، والثاني الصاروخ الذي استهدف المستشفى وهما حدثان منفصلان حسبما أكدته “إيكاد”.

🔻هذا المقطع اعتمدت عليه المصادر الإسرائيلية مدعية أنه لسقوط أحد صواريخ المقاومة، غير مدركة أن المقاطع المصورة تظهر أنه انطلق من مستوطنات الغلاف باتجاه غزة، ما يعني أنه لا علاقة للمقاومة به. pic.twitter.com/CdeE4g3Vb9 — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 18, 2023

ورشقة الصواريخ التي أطلقتها المقاومة جاءت من داخل قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، ولم يسقط أي منها فوق المستشفى كما زعم الاحتلال.

والمقاطع المصورة تظهر أن صاروخاً انطلق من مستوطنات الغلاف باتجاه غزة، ما يعني أنه لا علاقة للمقاومة به. وفضلاً عن ذلك وحسب اللقطات التي انتشرت فإن صاروخ المقاومة لم يُظهر أي التفاف أو خلل بل صعد لأعلى مباشرة.

روايات إسرائيل الكاذبة تنفيها الدلائل القاطعة

أما رواية سقوط شظايا صاروخ الاعتراض على المستشفى، فهي أيضاً رواية غير منطقية إذ لا يمكن أصلًا بأي شكل أن تُحدث الشظايا انفجارًا مهولًا كما حدث في قصف المستشفى.

🔻ما يعزز هذه الرواية بتبرئة صواريخ المقاومة من استهداف المستشفى هو مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة في مستوطنة Netiv HaAsara شمال القطاع ، يكشف حزمة صواريخ المقاومة التي خرجت قبل استهداف المعمداني. pic.twitter.com/eh5VEZMuT8 — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 18, 2023

وما يعزز فكرة تبرئة صواريخ المقاومة من استهداف المستشفى أو سقوطها عن طريق الخطأ، هو مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة في مستوطنة Netiv HaAsara شمال القطاع ، يكشف حزمة صواريخ خرجت قبل استهداف المعمداني.

كما أن الأصوات في مقطع قصف مستشفى المعمداني والتي تظهر الطنين العالي ومن ثم الصفير الناتج عن اقتراب الصاروخ السريع قبل انفجاره، هي أصوات متشابهة تمامًا مع صوت قنابل MK-84 المعروفة والمزودة بحزمة (JDAM) للتوجيه، وهي ذاتها القنابل التي تستخدمها إسرائيل في قصف قطاع غزة.

🔻إضافة إلى أن شكل السحابة الدخانية التي سببها اصطدام الصاروخ بالمستشفى في غزة تتشابه مع الشكل الظاهر في مقطع إلقاء القنابل المزودة بحزمة JDAM في أفغانستان. pic.twitter.com/ha7eSGokxv — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 18, 2023

وأيضاً فإن شكل السحابة الدخانية التي سببها اصطدام الصاروخ بالمستشفى في غزة تتشابه مع الشكل الظاهر في مقطع إلقاء القنابل المزودة بحزمة JDAM التي تستخدمها إسرائيل.

وتسبب قصف مستشفى المعمداني بسقوط مئات الضحايا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكانت إسرائيل قد بدأت حملتها الهمجية ضد القطاع المحاصر حتى قبل مطالبة سكان القطاع بالتوجه إلى الأجزاء الجنوبية من غزة، أي أنها جرائمها المتكررة تؤكد كذب رواياتها عن القصف الأخير.