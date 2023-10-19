جيش الاحتلال يبدأ تسريح عدد من جنود الاحتياط.. تأجيل لاجتياح غزة أم مناورة؟

وطن – قال موقع “والا” العبري، إنّ جيش الاحتلال بدأ يُسرّح عددا من جنود الاحتياط الذين استدعاهم للخدمة خلال الأيام الماضية بهدف بدء شن عملية عسكرية برة في غزة.

وأضاف أن مجلس الحرب الذي يدير العمليات على قطاع غزة، أجّل عملية التحرك البري أربع مرات.

أفاد ذلك موفد قناة الجزيرة إلياس كرام، الذي كان يتحدث من مناطق غلاف غزة، قائلا إن هذه الخطوة قد تشير إلى تأخير أو تأجيل جديد للعملية البرية التي يُتوقع أن يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف أنه ليس من الواضح مغزى هذا التسريح، وتحديدا أي فئات أو وحدات يشملها، لكنه لم يستبعد أن يصدر نفي من جيش الاحتلال.

وأشار إلى أنه لم يكن من الممكن استدعاء هذا العدد الكبير من قوات الاحتياط وتحشيدها إلى مناطق غلاف غزة، وإبقائها دون عمل أو تحرك، وتكون عرضة لقذائف المقاومة الفلسطينية.

ولفت إلى أن هذه القوات بمثابة هدف مباشر للمقاومة الفلسطينية، وتحديدا المناطق القريبة من السياج الأمني والقريبة من تخوم قطاع غزة.

وليس من المعروف تحديدا ما إذا كانت هذه الخطوة، تأجيلا محتملا للعملية المرتقبة أم مناورة من قِبل جيش الاحتلال.

أصوات إسرائيلية تدعو لعدم الاجتياح

يأتي هذا فيما بدأت الأصوات تكثر في إسرائيل التي تتحدث عن أن التحرك البري لن يكون مُجديا في هذا الوقت، مع تكثيف جيش الاحتلال من غاراته الجوية والبحرية مع استخدام المدفعية في الحرب على غزة.

كما أن هناك تفسيرات تتحدث عن ضغوط أمريكية تقف وراء تأجيل العملية البرية، لا سيما مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بايدن ونتنياهو يبحثان بدائل

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح في ختام زيارته لتل أبيب، بأن واشنطن تناقش مع قادة إسرائيل البدائل الممكنة للعملية العسكرية البرية في قطاع غزة.

وقال بايدن في حديث للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من إسرائيل: “تحدثنا لفترة طويلة حول ماهية البدائل”، في رد على سؤال حول ما إذا كان احتمال قيام إسرائيل بتنفيذ مثل هذه العملية قد انخفض.

وأضاف: “جيشنا يتحدث إلى جيشهم حول ماهية البدائل، لكنني لن أخوض في ذلك”.

هيئة البث تحدثت عن قرب تنفيذ العملية

جاء ذلك على نقيض معلومات تحدثت مساء الأربعاء، عن استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعداداته لاجتياح قطاع غزة المحاصر في عملية برية وشيكة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”)، إنه لا تغيير في قرار تنفيذ عملية عسكرية برية واسعة في قطاع غزة، موضحة أنه خلال الأيام الماضية أكمل جيش الاحتلال وضع الخطط العملياتية الخاصة بالاجتياح البري، وصادق عليها.

وبحسب “كان 11″، فإن جيش الاحتلال يترقب نضوج الظروف واستكمال استعدادات القوات لغزو قطاع غزة؛ وأشارت القناة إلى أن العملية البرية التي يستعد لها جيش الاحتلال “قد تستمر لأسابيع طويلة.