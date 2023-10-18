جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لدخول غزة برياً وضابط أمريكي: “القسام تستدرجهم للموت”

وطن – أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، في خبر عاجل لها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لدخول غزة برياً.

وقالت “القناة 12” العبرية، إن مجلس وزراء الحرب أوضح للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن العملية البرية في غزة “أمر لا مفر منه”.

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريًّا pic.twitter.com/lakSw789sB — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 18, 2023

لكن ضابط المخابرات السابق لدى القوات الأمريكية سكوت ريتر، توقع هزيمة الجيش الإسرائيلي في حال حدوث دخول غزة برياً.

ضابط أمريكي: “سيسقط الإسرائيليون بأعداد لم يروها من قبل”

وقال “ريتر” ضمن مقابلة مصورة على منصة التواصل الاجتماعي “يوتيوب”: “سيسقط الإسرائيليون بأعداد لم يروها من قبل في حال دخلوا غزة براً”.

وجاء في المقابلة التي حملت عنوان: “الحكم على الحرية” ذكر ريتر أن “كتائب القسام التابعة لحركة حماس جاهزة لعملية برية وستقوم باستدراج إسرائيل إلى فخ الموت”.

وعن دخول غزة برياً أعرب المحلل عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدرك أنه ليس فقط هناك “استحالة” انتصار إسرائيل، بل أيضا عدم قدرة الولايات المتحدة على مساعدتها.

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وتابع ريتر: “ليس لدينا القوة لذلك. ولذلك، نحن بحاجة إلى وضع حد لهذا الصراع الآن. هذا ما سيقوله الرئيس بايدن لإسرائيل”.

ويأتي هذا التصريح بعد عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها القسام ردًا على جرائم إسرائيل ضد المسجد الأقصى ومدن الضفة الغربية.

وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من 3000 شهيداً حتى الآن، في حين تجاوز عدد القتلى في إسرائيل 1300 قتيل بينهم 300 عسكري.