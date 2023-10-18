مفتي سلطنة عمان يُدين تخاذل حكام العرب: “إلى الله المشتكى”

وطن – عبر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، عن أسفه حيال تخاذل الدول العربية وصمت العالم تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ومعروف عن مفتي عمان الشيخ “أحمد الخليلي” مواقفه الداعمة لفلسطين والقضية الفلسطينية.

مفتي سلطنة عمان يواسي أهالي غزة

وقال الشيخ “الخليلي” في تغريدة على حسابه في موقع “إكس” –تويتر سابقاً- “نواسي إخواننا في غزة وفي فلسطين على مصابهم الجلل نتيجة الوحشيـة البالغة للكيـان الصهيـوني المتغطرس بقصف المستشفى المعمداني.”

نواسي إخواننا في #غزة وفي #فلسطين على مصابهم الجلل نتيجة الوحشيـ.ـة البالغة للكيـ.ـان الصهيـ.ـوني المتغطرس بقصف #المستشفى_المعمداني، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وإنا لنأسف كثيرا -بجانب هذا- على تخاذل الدول العربية، وصمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم؛ فإلى الله المشتكى. pic.twitter.com/dEQu4ww3S0 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) October 18, 2023

وأضاف مفتي سلطنة عمان:”نأسف كثيرا -بجانب هذا- على تخاذل الدول العربية، وصمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم؛ فإلى الله المشتكى”.

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مجزرة المعمداني ووحشية الاحتلال

وواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ12 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات.

وجاء ذلك بعد ساعات من مجزرة مستشفى المعمداني في غزة ، التي خلفت نحو 500 شهيد ومئات المصابين.

وتداول المدونون عبر منصات التواصل صورا ومشاهد “قاسية” لجوانب من قصف المستشفى والضحايا.

كما نشر بعضهم مقاطع لخروج تلك المظاهرات التضامنية مع غزة في عدد من البلدان العربية.

وأقر جيش الاحتلال على لسان الناطق باسمه بقصف مستشفى المعمداني في غزة، الثلاثاء، لكنه حاول التنصل من المسؤولية بزعمه أن حركة حماس هولت أرقام الضحايا، وأن صاروخا أطلقته المقاومة سقط في المكان.