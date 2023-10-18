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    الهدهد

    “لن تجد أحقر منه إلا بن زايد” .. غضب هائل من مقترح السيسي تهجير سكان غزة إلى صحراء النقب

    السيسي قال إنه إذا كانت هناك فكرة للتهجير فلما لا يتم نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب لحين إنهاء إسرائيل مهمتها في القضاء على المقاومة
    خالد السعديبواسطة تعليق واحد3 دقائق
    مقترح السيسي لتهجير سكان غزة إلى صحراء النقب يقبل بغضب عارم
    اقترح السيسي تهجير سكان غزة إلى صحراء النقب حتى تنتهي اسرائيل من "مهمة" القضاء على حماس

    وطن – أثار مقترح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتهجير سكان غزة إلى صحراء النقب لتمكين إسرائيل من القضاء على المقاومة في القطاع، غضبا هائلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

    وصرح السيسي، خلال مؤتمر مع المستشار الألماني في العاصمة المصرية القاهرة، بأنه إذا كانت هناك فكرة للتهجير فلما لا يتم نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب لحين إنهاء إسرائيل مهمتها في القضاء على المقاومة.

    وقال السيسي إن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يحول شبه الجزيرة المصرية إلى قاعدة لانطلاق ما وصفها بالعمليات الإرهابية ضد إسرائيل.

    أثارت تصريحات السيسي غضبا واسعا بين النشطاء والسياسيين على منصات التواصل الاجتماعي.

    غضب عارم من مقترح السيسي تهجير سكان غزة إلى صحراء النقب

    وقال الناشط المصري عبدالله الشريف: “لن تجد أحقر من هذا المخلوق إلا بن زايد”. في إشارة إلى الرئيس الإماراتي

    كما قالت الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة: “سقط القناع عن القناع.. شكرا غزة”.

    بينما قال الناشط محمد الوليدي متحدثا عن السيسي: “يهودي ابن الحرام هذا”.

    وغرد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عصام عبد الشافي: “الخائن المجرم.. الفاجر الحفير.. الخنزير ابن الخنازير”.

    وقال أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر محمد المختار الشنقيطي: “السيسي يدعم تهجير أهل غزة، لكنه يريد تهجيرهم اليوم إلى صحراء النقب، وغدا إلى صحراء سيناء مقابل دولارات معدودة. الاحتلال الحقيقي ليس في فلسطين، بل حول فلسطين”.

    وقال الناشط المصري أحمد البقري معلقا على تصريحات السيسي: “الصهياينة أنفسهم لا يقولون هذا الإجرام”.

    بينما كتب الناشط هيثم أبو خليل: “حد يقولي ده مش صحيح؟.. مش معقول الخيانة والهوان والذل يا عالم.. السيسي في مؤتمر صحفي منذ قليل مع المستشار الألماني يقدم حلا للاحتلال بتهجير أهالي غزة إلى صحراء النقب حتى يتم القضاء تماماً على المقاومة بدل نقلهم لسيناء ولأن وجودهم في سيناء ممكن يؤدي لعمليات مرة أخرى ضد الاحتلال”.

    كما تفاعل الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم حمامي: “تصريحات للسيسي من أحقر ما سمعت”.

    في حين قال المفكر السوداني تاج السر عثمان: “لباطن الأرض خير لك من أن تعيش حتى تسمع هذا التصريح ! ما ذنب مصر أن يُخدش كبرياؤها بمثل هذا الكلام المخجل والمعيب.. حتى الدول المتصهينة لا تقوله بهذه الجرأة!!”.

    مقترح لبيع سيناء

    وجاءت تصريحات السيسي في أعقاب ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” التي زعمت قبل أيام، أن دولا خليجية طرحت فكرة تقديم أموال لمصر مقابل قبولها اللاجئين الفلسطينيين لفترة مؤقتة.

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    كما قالت الصحيفة إن وفودا إسرائيلية وقطرية زارت القاهرة في الأيام الأخيرة لمحاولة إقناع السلطات باستقبال ما يمكن أن يكون مئات الآلاف من الفلسطينيين الفارين من الحرب.

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    تعليق واحد

    1. بوعبدالله on

      حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا خائن ياجبان خسئت ما حييت على وجه الارض يا عميل انت والذي كان بجانبك . وما النصر الا من عند الله ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خاسئين. يا للعار ان تكون انت رئسا لاعظم امة مصر العربية.

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