“لن تجد أحقر منه إلا بن زايد” .. غضب هائل من مقترح السيسي تهجير سكان غزة إلى صحراء النقب

وطن – أثار مقترح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتهجير سكان غزة إلى صحراء النقب لتمكين إسرائيل من القضاء على المقاومة في القطاع، غضبا هائلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وصرح السيسي، خلال مؤتمر مع المستشار الألماني في العاصمة المصرية القاهرة، بأنه إذا كانت هناك فكرة للتهجير فلما لا يتم نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب لحين إنهاء إسرائيل مهمتها في القضاء على المقاومة.

وقال السيسي إن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يحول شبه الجزيرة المصرية إلى قاعدة لانطلاق ما وصفها بالعمليات الإرهابية ضد إسرائيل.

أثارت تصريحات السيسي غضبا واسعا بين النشطاء والسياسيين على منصات التواصل الاجتماعي.

غضب عارم من مقترح السيسي تهجير سكان غزة إلى صحراء النقب

وقال الناشط المصري عبدالله الشريف: “لن تجد أحقر من هذا المخلوق إلا بن زايد”. في إشارة إلى الرئيس الإماراتي

لن تجد أحقر من هذا المخلوق إلا بن زايد pic.twitter.com/ysqtwP88fs — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) October 18, 2023

كما قالت الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة: “سقط القناع عن القناع.. شكرا غزة”.

سقط القناع عن القناع

شكرا #غزة pic.twitter.com/6YJvIFq4k4 — خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) October 18, 2023

بينما قال الناشط محمد الوليدي متحدثا عن السيسي: “يهودي ابن الحرام هذا”.

يهودي ابن الحرام هذا.. https://t.co/LLdHCUlY9q — محمد الوليدي (@mdalwalidi) October 18, 2023

وغرد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عصام عبد الشافي: “الخائن المجرم.. الفاجر الحفير.. الخنزير ابن الخنازير”.

الخائن المجرم

الفاجر الحفير

الخنزير ابن الخنازير pic.twitter.com/xauM0VeB5Q — د. عصام عبد الشافي ـ Essam Abdelshafy (@essamashafy) October 18, 2023

وقال أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر محمد المختار الشنقيطي: “السيسي يدعم تهجير أهل غزة، لكنه يريد تهجيرهم اليوم إلى صحراء النقب، وغدا إلى صحراء سيناء مقابل دولارات معدودة. الاحتلال الحقيقي ليس في فلسطين، بل حول فلسطين”.

#السيسي يدعم تهجير أهل #غزة، لكنه يريد تهجيرهم اليوم إلى صحراء النقب، وغدا إلى صحراء سيناء مقابل دولارات معدودة. الاحتلال الحقيقي ليس في فلسطين، بل حول فلسطين.#المستشفى_المعمداني #طوفان_الأقصى https://t.co/WzYcAfOKnW — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) October 18, 2023

وقال الناشط المصري أحمد البقري معلقا على تصريحات السيسي: “الصهياينة أنفسهم لا يقولون هذا الإجرام”.

#السيسي: #اسرائيل يمكنها تهجير الفلسطينيين لصحراء النقب لحين القضاء على المقاومة الفلسطينية ثم إعادتهم مرة أخرى لـ #غزة! الصهياينة أنفسهم لا يقولون هذا الاجرام👇 pic.twitter.com/YCm0KEKJcU — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) October 18, 2023

بينما كتب الناشط هيثم أبو خليل: “حد يقولي ده مش صحيح؟.. مش معقول الخيانة والهوان والذل يا عالم.. السيسي في مؤتمر صحفي منذ قليل مع المستشار الألماني يقدم حلا للاحتلال بتهجير أهالي غزة إلى صحراء النقب حتى يتم القضاء تماماً على المقاومة بدل نقلهم لسيناء ولأن وجودهم في سيناء ممكن يؤدي لعمليات مرة أخرى ضد الاحتلال”.

حد يقولي ده مش صحيح؟

مش معقول الخيانة والهوان والذل

يا عالم

السيسي في مؤتمر صحفي منذ قليل مع المستشار الألماني

يقدم حل للاحتلال بتهجير أهالي غزة إلى صحراء النقب حتى يتم القضاء تماماً على المقاومة!

بدل نقلهم لسيناء

ولأن وجودهم في سيناء ممكن يؤدي لعمليات مرة أخرى ضد الاحتلال pic.twitter.com/wYKzQBddLZ — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) October 18, 2023

كما تفاعل الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم حمامي: “تصريحات للسيسي من أحقر ما سمعت”.

تصريحات للسيسي من أحقر ما سمعت pic.twitter.com/yF3SsywpwJ — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) October 18, 2023

في حين قال المفكر السوداني تاج السر عثمان: “لباطن الأرض خير لك من أن تعيش حتى تسمع هذا التصريح ! ما ذنب مصر أن يُخدش كبرياؤها بمثل هذا الكلام المخجل والمعيب.. حتى الدول المتصهينة لا تقوله بهذه الجرأة!!”.

لباطن الأرض خير لك من أن تعيش حتى تسمع هذا التصريح ! ما ذنب مصر أن يُخدش كبرياؤها بمثل هذا الكلام المخجل والمعيب

حتى الدول المتصهينة لا تقوله بهذه الجرأة !! https://t.co/b48ARidvNf — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) October 18, 2023

مقترح لبيع سيناء

وجاءت تصريحات السيسي في أعقاب ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” التي زعمت قبل أيام، أن دولا خليجية طرحت فكرة تقديم أموال لمصر مقابل قبولها اللاجئين الفلسطينيين لفترة مؤقتة.

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كما قالت الصحيفة إن وفودا إسرائيلية وقطرية زارت القاهرة في الأيام الأخيرة لمحاولة إقناع السلطات باستقبال ما يمكن أن يكون مئات الآلاف من الفلسطينيين الفارين من الحرب.