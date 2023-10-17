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    مستشفى المعمداني.. أكوام من اللحم البشري والمأساة تفوق أي تخيل (فيديو)

    المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة كشف تفاصيل كارثية عن مجرزة مستشفى المعمداني التي تسبب بها قصف للاحتلال الإسرائيلي الغاشم
    محمد أمين ميرةبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    مستشفى المعمداني
    ضحايا قصف مستشفى المعمداني

    وطن – في جريمة حرب جديدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء، الثلاثاء 17 تشرين الأول/أكتوبر، مستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد المئات بينهم نساء وأطفال وطواقم طبية.

    وبعد المجزرة المروعة التي طالت مستشفى المعمداني في قطاع غزة، تحدث المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش عن فظاعة ما حصل الليلة.

    الدكتور منير البرش كشف تفاصيل مأساوية

    وقال البرش إن “هناك أكواماً من اللحم البشري” في المستشفى بعد القصف”. مضيفاً أن القصف الإسرائيلي استهدف منتصف المستشفى الأهلي المَـعمداني وهو ما يؤكد تعمد القصف.

    وذكر المسؤول في صحة غزة، أن المسـتشفى المحلي المعمداني كان يستقبل مرضى من جميع أنحاء قطاع غزة، وأن القصف تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المرضى والطواقم الطبية.

    وأضاف أن مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة، غير قادر على التعامل مع الأعداد الكبيرة للشهداء والإصابات التي تصل تباعا.

    مستشفى المعمداني.. أكوام من اللحم البشري والمأساة تفوق أي تخيل (فيديو)
    كارثة طبية بعد مجزرة المعمداني

    انهيار منير البرش

    وأظهر مقطع مصور لحظة انهيار منير البرش بسبب الوضع الكارثي الذي تسبب به القصف الهمجي الإسرائيلي.

    ولفت المسؤول في وزارة الصحة ضمن قطاع غزة، إلى أن الوقود نفد في مستشفى الشفاء ومستشفيات أخرى بقطاع غزة، مما يعرقل عملها ويعرض حياة المرضى للخطر.

    وتحدث الدكتور عن إمكانية اضطرار السلطات الصحية في غزة، إلى عمل مقبرة جماعية جديدة لدفن جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على المستشفى المعمداني.

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    يذكر أن 13 مستشفى في غزة خرج منها 7 عن الخدمة، بسبب القصف الإسرائيلي الوحشي أو نقص الوقود بسبب الحصار الخانق على القطاع.

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