اجتياح غزة قد يدفع إيران لمواجهة عسكرية مع إسرائيل.. وطهران تحذر من “فقد السيطرة”

وطن- حذرت إيران من توسع الحرب الدائرة الآن بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب العدوان الكبير الذي تشنه إسرائيل على غزة.

جاء ذلك أثناء لقاء جمع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وقال “عبد اللهيان”، الأحد، إنه “لا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع إذا شنت إسرائيل هجوما بريا على قطاع غزة.”

إيران تحذر الاحتلال من اجتياح غزة بريا

وأضاف في تصريحات نقلها بيان للخارجية الإيرانية: “إذا تواصلت هجمات النظام الصهيوني على السكان العزل في غزة، فلا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع واحتمال توسع النزاع”.

ووفق المصدر ذاته شدد وزير الخارجية الإيراني، على ضرورة بذل جهود جماعية من قبل الدول الإسلامية لوضع حد لجرائم الحرب التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد سكان غزة.”

وأكد على أهمية عقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في مقر الأمم المتحدة، على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الدول.

كما أشار عبد اللهيان إلى أن “الولايات المتحدة، التي تحث الآخرين على ممارسة ضبط النفس، لا تتصرف بناء على هذه التوصية بنفسها وقد كثفت دعمها الشامل للنظام الإسرائيلي”.

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وقال وزير الخارجية الإيراني: “على أولئك الذين لا يريدون أن تمتد الحرب والأزمة أن يوقفوا الهجمات الوحشية المستمرة التي يشنها النظام الإسرائيلي ضد سكان ومدنيي غزة”.

أولوية قطر إنهاء الحرب

بدوره، أعرب أمير قطر عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في غزة، وقال إن أولوية قطر هي إنهاء الجرائم في غزة، وأن موقف قطر بشأن فلسطين سيبقى دون تغيير.

وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن الجرائم التي ترتكبها.

وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها تخشى تدخلا إيرانيا من خلال سوريا وحزب الله بلبنان، في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وزار عبد اللهيان لبنان وقطر وسوريا والعراق، لعقد سلسلة من الاجتماعات، بما في ذلك مع زعيم حماس إسماعيل هنية.

والسبت، خلال لقائه مع هنية ، دعا أمير عبد اللهيان إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة، محذرا من أن الحرب قد تتوسع إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط إذا انضم حزب الله إلى المعركة، الأمر الذي سيجعل إسرائيل تعاني “ضررا كبيرا”.